Российские хоккеисты сыграют с южнокорейцами вместо канадцев перед ОИ-2018

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«Действительно, мы обсуждали варианты по товарищескому матчу с Канадой, о контрольной игре накануне Игр нас просила канадская сторона. Но этой встречи не будет, да и с канадцами перед Олимпиадой мы сыграем достаточно. Вместо него запланирован матч с Кореей в рамках договора о взаимодействии при подготовке к Олимпийским играм», — сказал Ротенберг.