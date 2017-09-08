Российские хоккеисты сыграют с южнокорейцами вместо канадцев перед ОИ-2018
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею не станет проводить контрольный матч с канадцами в преддверии Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и вместо этого сыграет с хозяевами турнира командой Южной Кореи. Об этом ТАСС рассказал первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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«Действительно, мы обсуждали варианты по товарищескому матчу с Канадой, о контрольной игре накануне Игр нас просила канадская сторона. Но этой встречи не будет, да и с канадцами перед Олимпиадой мы сыграем достаточно. Вместо него запланирован матч с Кореей в рамках договора о взаимодействии при подготовке к Олимпийским играм», — сказал Ротенберг.
Сборная Канады принимала участие в предсезонных турнирах в Сочи и
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