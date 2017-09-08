Фазель: дискуссия относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему открыта

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.

«Я был удивлен, увидев эту новость, дискуссия по-прежнему открыта, но мы уважаем контракты. Конечно, мы не будем идти вразрез с законом. Фактически мы принимаем решение НХЛ. Если НХЛ примет решение не участвовать в Олимпийских играх, мы будем уважать их решение», — сказал Фазель.

«Мы активно обсуждаем последние два месяца с Гэри Бетмэном (комиссар НХЛ — прим. ТАСС) этот вопрос, но мы продолжаем работать в стандартном режиме, — продолжил собеседник ТАСС. — На самом деле, мы уважаем правила НХЛ, поэтому, если они придут к соглашению не участвовать в Олимпийских играх, то IIHF не будет идти против закона и игроки наверняка не сыграют в Пхенчхане».

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.