Война закончена. Овечкину закрыли последнюю дорогу на Олимпиаду

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Пока мы не слышали новых заявлений Александра Овечкина о его планах на будущий февраль, но, похоже, на этот раз сага «Ови едет/не едет на Олимпиаду» действительно подошла к концу. Война закончена.

Как сообщил финский журналист Ристо Пакаринен со ссылкой на канадского инсайдера Пьера Лебрюна, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли объявил о том, что ИИХФ дала гарантии заокеанской лиге, что ни один хоккеист, который имеет контракты с ее клубами, не будет допущен для участия в Зимних Играх в Пхенчхане.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This was interesting. <a href="https://t.co/ICY3NRsClP">pic.twitter.com/ICY3NRsClP</a></p>— Risto Pakarinen (@RistoPakarinen) <a href="https://twitter.com/RistoPakarinen/status/905842321551478785">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сюрприза в этой новости нет: еще в апреле, сразу после отказа ведомства Гэри Бэттмена поехать в Корею, вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказывал моему коллеге Игорю Еронко, что ИИХФ не допустит хоккеиста до Олимпиады без «штампа НХЛ». Однако тот же глава международной федерации Рене Фазель и тогда надеялся на то, что ситуация еще может быть отыграна назад, и старался избегать конкретных заявлений о том, что предпримет его организация в случае чьего-нибудь (например, Овечкина) демарша.

Но за полгода все изменилось: сезон НХЛ стартует через три недели, календарь лиги не предусматривает никакого окна во время Олимпиады, и уж в ИИХФ то точно смирились, что Игры пройдут без лучших хоккеистов мира. И что принципиально, Фазель и Ко живут по установленным правилам и не будут делать никаких исключений.

НХЛ не признает дисквалификацию Даниса Зарипова и разрешает ему сыграть в Северной Америке? Пожалуйста, это ваши дела. Но никаких «ответочек» в духе «а мы разрешим Овечкину сыграть в Корее» уже не будет.

Формально этим решением была закрыта последняя, узенькая, но хотя бы существовавшая, дорога для Александра в Пхенчхан. Он может наплевать на решение «Вашингтона», на решение НХЛ, но от его бунта не будет никакого проку, если его нельзя будет внести в заявку на турнир. Конечно, остается вариант разорвать контракт с «Кэпиталз» (что означает «добровольное завершение карьеры» за океаном — как в 2013 году у Ильи Ковальчука), но …

… это уже совсем не та гипотетическая ситуация, в которой владелец «Кэпс» Тед Леонсис дает Овечкину добро на поездку в Корею, а злые дяди из НХЛ пытаются привлечь к ответственности всех участников преступного сговора. Александр, который отдал «Вашингтону» больше десяти лет карьеры, ни за что бы ни «кинул» болельщиков «Столичных». Если бы он выиграл в июне Кубок Стэнли — наверное, могли быть варианты. А сейчас, особенно после бесконечной критики и немного смешных, но не взявшихся с потолка слухов об обмене, которые пришлось опровергать даже генменеджеру «Кэпс» Брайану Маклеллану, — революция исключена.

Любопытно, что нынешний расклад и запрет ИИХФ идет Овечкину на пользу — они вытаскивают его из патовой ситуации, в которую россиянин угодил после своих «Я все равно поеду». Если раньше он в любом случае оказывался в минусе (выбор в пользу Олимпиады — кара НХЛ вплоть до пожизненной дисквалификации, выбор в пользу «Вашингтона» — неоправданные ожидания российских болельщиков), то теперь он лишен даже возможности выбирать. Как бросить все ради родной страны, если единственная юридическая возможность попасть на трибуны ледового дворца в Пхенчхане — это приехать туда в качестве туриста?

Да, никуда не уйти от вопроса: а зачем изначально Овечкин поднимал бучу? Неужели он не понимал, что он на стороне проигравших, а человеку не победить систему?

Александр ОВЕЧКИН. AFP 2017

Вариант ответа «его заявление было популистским» принимается, однако только отчасти. Александр не очень активен в общении с прессой в последние годы, но он прекрасно понимает: чуть ли не каждое слово, сказанное им, имеет более высокую цену, чем любые, даже самые острые интервью 99 процентов игроков НХЛ. И поэтому очевидная игра на публику, что российскую, что североамериканскую, соседствовала с реальным намерением расшатать ситуацию.

Ни в момент высказываний Овечкина во время Кубка мира, ни даже в апреле после официального решения НХЛ никто до конца не понимал, что поезд ушел, и ситуацию уже не спасти. А поскольку и другие звездные россияне, которые, скорее всего, и не были бы услышаны, и самые влиятельные канадцы вроде Сидни Кросби, продолжали молчать и не поддержали Овечкина в СМИ (на что он наверняка рассчитывал), то Александр остался в безнадежном одиночестве. Что его сгубило — героическая наивность или простое желание засветиться — мы, вероятно, никогда не узнаем.

Зато у нас, как и тренерского штаба сборной России, теперь есть четкое понимание одного важного факта.

До Олимпиады осталось пять месяцев. И она пройдет без Александра Овечкина.