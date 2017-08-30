Фазель признал, что для участия игроков НХЛ в Олимпиаде потребуется чудо

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В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

«Потребуется чудо, чтобы игроки НХЛ выступили на Играх. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн совершенно ясно заявил о том, что хоккеисты лиги не примут участие в Олимпиаде. Но, конечно, дверь для них всегда открыта», — сказал Фазель.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.