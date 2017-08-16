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16 августа 2017, 23:27 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Знарок не стал отвечать на вопрос, станет ли отсутствие игроков НХЛ на ОИ-2018 плюсом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что имеет свое мнение по вопросу отсутствия игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане, но предпочитает не озвучивать его.

Главный тренер сборной России по хоккею Олег <span class=error>Знарок</span> заявил что имеет свое мнение по вопросу отсутствия игроков из <span class=error>НХЛ</span> на Олимпиаде в Пхенчхане но предпочитает не озвучивать его. Увеличить
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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Позже глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что попытается убедить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна разрешить игрокам выступить в Пхенчхане. Желание видеть в Корее хоккеистов из НХЛ также выразил президент организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом.

«На руку ли сборной России запрет? Двоякий вопрос, не буду на него отвечать. У меня есть мнение, я не буду его озвучивать. К сожалению, я не скажу, если скажу, то кого-то подставлю», — сказал Знарок журналистам.

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Любимов: Хоккеисты не потеряют интерес к ОИ-2018 из-за отсутствия игроков из НХЛ

Любимов: Хоккеисты не потеряют интерес к ОИ-2018 из-за отсутствия игроков из НХЛ

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Участники хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года не потеряют интерес к соревнованию из-за того, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не выступят на Играх. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ЦСКА Роман Любимов.
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