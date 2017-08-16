Знарок не стал отвечать на вопрос, станет ли отсутствие игроков НХЛ на ОИ-2018 плюсом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что имеет свое мнение по вопросу отсутствия игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане, но предпочитает не озвучивать его.
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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Позже глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что попытается убедить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна разрешить игрокам выступить в Пхенчхане. Желание видеть в Корее хоккеистов из НХЛ также выразил президент организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом.
«На руку ли сборной России запрет? Двоякий вопрос, не буду на него отвечать. У меня есть мнение, я не буду его озвучивать. К сожалению, я не скажу, если скажу, то
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