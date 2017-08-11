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11 августа 2017, 17:55 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Фазель считает, что вероятность участия некоторых игроков НХЛ в ОИ-2018 все еще есть

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил агентству «Р-Спорт», что до сих пор считает возможным участие ряда игроков клубов НХЛ в Олимпийских играх 2018 года.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 11 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Президент Международной федерации хоккея (<span class=error>IIHF</span>) <span class=error>Рене</span> <span class=error>Фазель</span> заявил агентству Р-Спорт что до сих пор считает возможным участие ряда игроков клубов <span class=error>НХЛ</span> в Олимпийских играх 2018 года. Увеличить
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НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Позже Фазель заявил, что пытается убедить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что никогда не поздно поменять решение. Глава ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что НХЛ может в любой момент изменить решение. Желание видеть в Корее хоккеистов из НХЛ также выразил президент организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом.

«Теперь уже будет очень сложно привлечь хоккеистов НХЛ к участию в Олимпиаде. Но даже (канадец) Коннор Макдэвид из “Эдмонтона” сказал, что хотел бы приехать. Есть вероятность того, что некоторые игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. В данный момент шансы малы на то, что будет пауза в регулярном чемпионате НХЛ под Олимпиаду, но если они примут решение о том, что могут отпустить игроков, то появится возможность увидеть некоторых хоккеистов на Играх. Таких, например, как (россиянин Александр) Овечкин», — сказал Фазель по телефону.
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