Фазель считает, что вероятность участия некоторых игроков НХЛ в ОИ-2018 все еще есть

НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Позже Фазель заявил, что пытается убедить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что никогда не поздно поменять решение. Глава ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что НХЛ может в любой момент изменить решение. Желание видеть в Корее хоккеистов из НХЛ также выразил президент организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом.

«Теперь уже будет очень сложно привлечь хоккеистов НХЛ к участию в Олимпиаде. Но даже (канадец) Коннор Макдэвид из “Эдмонтона” сказал, что хотел бы приехать. Есть вероятность того, что некоторые игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. В данный момент шансы малы на то, что будет пауза в регулярном чемпионате НХЛ под Олимпиаду, но если они примут решение о том, что могут отпустить игроков, то появится возможность увидеть некоторых хоккеистов на Играх. Таких, например, как (россиянин Александр) Овечкин», — сказал Фазель по телефону.