Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник магнитогорского «Металлурга» Денис Денисов намерен поехать на Олимпийские игры 2018 года в составе сборной России. Об этом он сообщил ТАСС.
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«Солдат мечтает стать генералом, так же как и спортсмен мечтает попасть в сборную, несмотря на его возраст, регалии, достоинство. Правильно говорят, что пути в сборную никогда ни для кого не закрыты. Желание, силы и эмоции попасть в национальную команду на Олимпиаду у меня есть. Все будет зависеть от меня», — сказал Денисов.
«Да, я ставлю перед собой цель поехать на предстоящие Олимпийские игры, у меня всегда есть желание играть за национальную команду», — добавил собеседник ТАСС.
Также защитник рассказал о том, как складывается его адаптация в новом клубе. «Все так же, как у всех игроков. Привыкаю к новым требованиям, условиям и партнерам. Приняли меня хорошо, поскольку многих знаю по сборным или другим командам. В этом плане у меня никаких проблем нет», — рассказал защитник магнитогорского клуба.
В мае 35-летний Денисов подписал двухлетний контракт с «Металлургом». В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник, выступавший за ЦСКА, набрал 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 50 матчах при показателе полезности «+19». В
Денисов выступал за ЦСКА в КХЛ с сезона-2012/13. В составе клуба он стал чемпионом России — 2014/15 и трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером турнира (2005).
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