50 олимпийцев для Знарка. Кто поедет в Пхенчхан?
«СЭ» открывает специальную рубрику, посвященную олимпийскому сезону национальной команды.
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Главное событие нынешнего сезона для хоккейной России — Олимпиада. Даже несмотря на отсутствие на Играх представителей НХЛ. Перед стартом сезона КХЛ открывает специальную рубрику — «50 олимпийцев для Знарка». Мы отобрали полсотни главных кандидатов в национальную команду и в ближайшие полгода будем на постоянной основе следить за их статистикой и игровым состоянием.
ВРАТАРИ
Позиции Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина кажутся незыблемыми, как Эверест. Сложно даже представить, что за полгода их
Не случайно, что ему в ЦСКА выписали нового тренера вратарей. Константин Власов, ранее работавший в юниорской сборной и «Адмирале», отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным специалистам на таком уровне. Молодые вратари о работе с ним отзываются комплиментарно вовсе не за красивые глаза. Во Владивостоке у Власова выросли и Игорь Бобков, и Никита Серебряков, и Максим Третьяк. Это говорит в его пользу весьма убедительно. Его предшественник в ЦСКА Дмитрий Ячанов был неплох, но, скорее всего, в клубе решили попробовать
Шестеркин в прошлом
Относительно третьего вратаря делать
ЗАЩИТНИКИ
Отъезд в НХЛ сразу трех реальных кандидатов в олимпийскую сборную — Виктора Антипина, Алексея Береглазова и Андрея Миронова — можно пережить безболезненно. Хотя пару месяцев назад казалось, что в линии обороны будут сплошные проблемы. Но с тех пор из Северной Америки вернулись два Никиты — Трямкин и Нестеров. Как показали игры на турнире в Сочи, рассчитывать на этих парней можно всерьез.
Опыт, мастерство и характер у них имеется, что должен оценить Знарок. А ведь есть еще такая мощная во всех смыслах фигура, как Андрей Марков. Его переход в «Ак Барс» после окончания контракта с «Монреалем» стал самой громкой бомбой на трансферном рынке. В деле ветерана, готовящегося к сезону по индивидуальной программе, пока увидеть не пришлось. Но если у него все будет в порядке со здоровьем, то он должен заиграть на привычном для себя высоком уровне. Некоторая потеря скорости в связи с возрастом не выглядит критично — голова, руки, первый пас и бросок остались на месте.
От сравнений с другими сборными все рано уйти сложно. Реальность такова, что за защиту переживать поводов нет. Прекрасно проявившая себя на последнем чемпионате мира пара Владислав Гавриков — Богдан Киселевич сохранится, поскольку первый отказался от перехода в «Коламбус» в пользу СКА. Единственное, что до сих пор беспокоит, это состояние давно не игравшего Вячеслава Войнова. У него огромные проблемы со здоровьем, в строй он вернется, как сказал Знарок, только к концу сентября. В целом по нему ситуация остается туманной. В кулуарах доводилось слышать и самый пессимистичный вариант развития события с защитником применительно к Олимпиаде. В таком случае сборная России понесет чувствительную потерю.
НАПАДЕНИЕ
Давайте посмотрим правде в глаза. Сравнимого по уровню подбора звезд, как в атаке сборной России на Олимпиаде, не будет ни у одной другой команды. С одной оговоркой — если все эти игроки подойдут в добром здравии к февралю. Можно сколько угодно говорить про возраст Павла Дацюка, Сергея Мозякина, Ильи Ковальчука, отъезд в НХЛ привычных партнеров Никиты Гусева по тройке Вадима Шипачева с Евгением Дадоновым, отсутствие опыта у Кирилла Капризова. Реальность такова, что классных нападающих, умеющих в одиночку решить эпизод за счет высокого индивидуального мастерства, больше ни у кого нет. Есть чехи Ян Коварж и Роман Червенка, шведские тезки по имени Линус — Умарк и Классен, канадцы Брэндон Козун и Джастин Азеведо. Но если пугаться их, то зачем вообще ехать в Пхенчхан?
С возвращением
Свой шанс в олимпийской сборной использовали по максимуму Михаил Григоренко и Артем Федоров. Они выходили в одном звене, отлично взаимодействовали и набирали очки. Пока рано делать конечный вывод о готовности Григоренко к Олимпиаде. Но очевидно, что уровень его мастерства, умение играть на позиции центрального нападающего и большие площадки дарят тренерам еще одного реального кандидата. В Северной Америке Григоренко использовали в меньшинстве и в разрушающих звеньях, поэтому форвард должен быстро адаптироваться под требования Знарка.
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