50 олимпийцев для Знарка. Кто поедет в Пхенчхан?

Главное событие нынешнего сезона для хоккейной России — Олимпиада. Даже несмотря на отсутствие на Играх представителей НХЛ. Перед стартом сезона КХЛ открывает специальную рубрику — «50 олимпийцев для Знарка». Мы отобрали полсотни главных кандидатов в национальную команду и в ближайшие полгода будем на постоянной основе следить за их статистикой и игровым состоянием.

ВРАТАРИ

Позиции Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина кажутся незыблемыми, как Эверест. Сложно даже представить, что за полгода их кто-то сможет отодвинуть. Эти ровесники (1995 г. р.) с вероятностью, близкой к 100 процентам, окажутся в Пхенчхане. Положа руку на сердце, ни в одной другой сборной, претендующей на олимпийское золото, нет настолько сильного дуэта вратарей. За позицию первого номера Олегу Знарку стоит переживать меньше всего. Пока он больше доверял Сорокину, хотя армеец в прошлом сезоне, кажется, остановился в прогрессе.

Не случайно, что ему в ЦСКА выписали нового тренера вратарей. Константин Власов, ранее работавший в юниорской сборной и «Адмирале», отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным специалистам на таком уровне. Молодые вратари о работе с ним отзываются комплиментарно вовсе не за красивые глаза. Во Владивостоке у Власова выросли и Игорь Бобков, и Никита Серебряков, и Максим Третьяк. Это говорит в его пользу весьма убедительно. Его предшественник в ЦСКА Дмитрий Ячанов был неплох, но, скорее всего, в клубе решили попробовать что-то новое.

Шестеркин в прошлом плей-офф сыграл совсем немного. Да и то вышел на лед лишь из-за повреждения финна Микко Коскинена. Очень интересно, как будет распределять игровое время в СКА тренер вратарей Рашит Давыдов, работающий и в национальной команде. На сочинском турнире россиянин смотрелся предпочтительнее одноклубника, переиграв того в том числе и в решающем матче. Для начала заявка хорошая.

Относительно третьего вратаря делать какие-то выводы рано. Разве что новичок «Салавата» Андрей Кареев очень прилично проявил себя на турнире в Нижнем Новгороде, доказав, что не собирается без борьбы уступать в клубе звание первого номера потенциальному канадскому олимпийцу Бену Скривенсу.

ЗАЩИТНИКИ

Отъезд в НХЛ сразу трех реальных кандидатов в олимпийскую сборную — Виктора Антипина, Алексея Береглазова и Андрея Миронова — можно пережить безболезненно. Хотя пару месяцев назад казалось, что в линии обороны будут сплошные проблемы. Но с тех пор из Северной Америки вернулись два Никиты — Трямкин и Нестеров. Как показали игры на турнире в Сочи, рассчитывать на этих парней можно всерьез.

Опыт, мастерство и характер у них имеется, что должен оценить Знарок. А ведь есть еще такая мощная во всех смыслах фигура, как Андрей Марков. Его переход в «Ак Барс» после окончания контракта с «Монреалем» стал самой громкой бомбой на трансферном рынке. В деле ветерана, готовящегося к сезону по индивидуальной программе, пока увидеть не пришлось. Но если у него все будет в порядке со здоровьем, то он должен заиграть на привычном для себя высоком уровне. Некоторая потеря скорости в связи с возрастом не выглядит критично — голова, руки, первый пас и бросок остались на месте.

От сравнений с другими сборными все рано уйти сложно. Реальность такова, что за защиту переживать поводов нет. Прекрасно проявившая себя на последнем чемпионате мира пара Владислав Гавриков — Богдан Киселевич сохранится, поскольку первый отказался от перехода в «Коламбус» в пользу СКА. Единственное, что до сих пор беспокоит, это состояние давно не игравшего Вячеслава Войнова. У него огромные проблемы со здоровьем, в строй он вернется, как сказал Знарок, только к концу сентября. В целом по нему ситуация остается туманной. В кулуарах доводилось слышать и самый пессимистичный вариант развития события с защитником применительно к Олимпиаде. В таком случае сборная России понесет чувствительную потерю.

НАПАДЕНИЕ

Давайте посмотрим правде в глаза. Сравнимого по уровню подбора звезд, как в атаке сборной России на Олимпиаде, не будет ни у одной другой команды. С одной оговоркой — если все эти игроки подойдут в добром здравии к февралю. Можно сколько угодно говорить про возраст Павла Дацюка, Сергея Мозякина, Ильи Ковальчука, отъезд в НХЛ привычных партнеров Никиты Гусева по тройке Вадима Шипачева с Евгением Дадоновым, отсутствие опыта у Кирилла Капризова. Реальность такова, что классных нападающих, умеющих в одиночку решить эпизод за счет высокого индивидуального мастерства, больше ни у кого нет. Есть чехи Ян Коварж и Роман Червенка, шведские тезки по имени Линус — Умарк и Классен, канадцы Брэндон Козун и Джастин Азеведо. Но если пугаться их, то зачем вообще ехать в Пхенчхан?

С возвращением из-за океана Романа Любимова и Сергея Калинина количество игроков, способных таскать рояль в национальной команде, зашкаливает. В игроках такого плана Знарок души не чает. Но Калинин в Сочи не убедил, что провел два года в Северной Америке с заметной для себя пользой. У него еще есть время доказать свою состоятельность. Зато его одноклубник Александр Барабанов был хорош. Похоже, он созрел для того, чтобы стать ведущим игроком команды-чемпиона и закрепиться в сборной. А вот Гусеву в СКА еще не подобрали единых по духу партнеров. С Максимом Карповым и Виктором Тихоновым он не так эффективен. Времени для того, чтобы изменить ситуацию, должно хватить.

Свой шанс в олимпийской сборной использовали по максимуму Михаил Григоренко и Артем Федоров. Они выходили в одном звене, отлично взаимодействовали и набирали очки. Пока рано делать конечный вывод о готовности Григоренко к Олимпиаде. Но очевидно, что уровень его мастерства, умение играть на позиции центрального нападающего и большие площадки дарят тренерам еще одного реального кандидата. В Северной Америке Григоренко использовали в меньшинстве и в разрушающих звеньях, поэтому форвард должен быстро адаптироваться под требования Знарка.

Сборная России. Ориентировочный состав. Спорт-Экспресс