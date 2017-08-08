Лучший бомбардир АХЛ Агостино и другие лидеры АХЛ не смогут поехать на ОИ

Таким образом, сборная США, вероятнее всего, будет формироваться из игроков NCAA, игроков АХЛ с односторонними контрактами и американских хоккеистов из европейских лиг.



Агостино набрал 93 очка в 75 матчах прошлого сезона за «Чикаго Вулвз». На счету Бреннана 64 очка в 81 матче прошлого сезона за «Лихай Вэлли». Гросеник провёл 54 матча за «Сан-Хосе Барракуда», пропустив 2,37 шайбы в среднем за матч.