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7 августа 2017, 14:13 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Все билеты на хоккейный матч между олимпийской сборной России и канадцами в Сочи проданы

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Все билеты на матч между олимпийской сборной России и командой Канады, который пройдет в рамках предсезонного турнира в Сочи, проданы. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Встреча пройдет в понедельник в 18:00 в ледовом дворце Большой в Сочи который вмещает 12 тысяч зрителей. Увеличить
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Встреча пройдет в понедельник в 18:00 в ледовом дворце «Большой» в Сочи, который вмещает 12 тысяч зрителей. Победитель матча встретится в финале турнира с санкт-петербургским СКА.

«Мы реализовали все билеты, на матче будет аншлаг», — сообщили организаторы соревнований.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В рамках группового этапа каждая команда проводит по два матча, после чего, в зависимости от занятых в группе мест, пройдут игры за пятое и третье места и финал. В турнире участвуют «Сочи», магнитогорский «Металлург», СКА, пекинский «Куньлунь», олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, «Сочи» и олимпийская сборная России, составленная из хоккеистов до 25 лет.

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