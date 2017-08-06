Тренер канадцев: Хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018
СОЧИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею является главным претендентом на победу в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной Канады Дэйв Кинг.
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В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
«Российская команда будет сильной, даже без игроков НХЛ. У России есть хорошая лига КХЛ [Континентальная хоккейная лига], в которой много отличных хоккеистов. У этой сборной есть тренер Олег Знарок, который имеет богатый опыт выступлений на международной арене. Вероятно, сборная России является главным фаворитом в борьбе за золото Олимпиады», — считает специалист.
Сборная Канады выиграла две последние Олимпиады — в Ванкувере и Сочи. Игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде-2018 станет Уилли Дежарден.
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