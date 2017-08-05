Генменеджер сборной Канады: Не верю, что Овечкина и Кросби отпустят на Олимпиаду

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С МАСТЕРСТВОМ У НАС ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

— Многие считают Россию главным фаворитом Олимпиады. У вас свое мнение на этот счет? — вопрос генменеджеру сборной Канады.

— Очевидно, что у России будет мощная команда. Но даже при этом сложно говорить о фаворитах Олимпиады. Мы же не видели команд в деле. На бумаге — да, у россиян собирается хороший состав, они будут одной из сильнейших сборных. Но произойти-то может что угодно. Чтобы победить на Играх — нужно как минимум сыграть хорошо. Это не самое простое условие.

— Достаточно ли высок уровень мастерства приглашенных вами на предсезонные турниры игроков?

— Думаю, в плане мастерства мы будем в порядке. Да и вообще — у всех сборных, которые поедут на Олимпиаду, с мастерством будет порядок. Талантов — хоть отбавляй. Многое тут упрется в глубину состава. А в этом смысле у нас все хорошо.

— Вы рассматриваете каких-то конкретных игроков АХЛ на односторонних контрактах, как кандидатов на усиление команды?

— На данный момент — нет. Когда вернемся в Канаду после двух предсезонных турниров — тогда и посмотрим, кто мог бы нас усилить. До сих пор есть энхаэловцы, которые не подписали контракты. Есть ребята из молодежных лиг, которые могли бы нам пригодиться. Очень хорошие ребята, за которыми мы будем следить. Я бы не сказал, что мы уже изучили варианты в АХЛ. Но вполне может быть так, что один или два игрока к нам в итоге присоединяться.

— Остается ли вероятность того, что Игинла и Доун все-таки присоединятся к олимпийской сборной?

— Пока сказать трудно. Лето еще не закончилось. И у них могут быть предложения из НХЛ. Нам остается ждать и надеяться. Думаю, к концу августа мы будем лучше понимать, на что рассчитывать в их случае. Если они будут доступны — мы обязаны рассмотреть этот вариант. Они обладают огромным опытом, у них много игр за сборную. Да, они немолоды, но не принять их во внимание мы не можем.

КОГДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ, НИКТО И НЕ ВСПОМНИТ ОБ ОТСУТСТВИИ ИГРОКОВ НХЛ

— Вы сказали о ребятах из молодежных лиг. Вы действительно рассматриваете варианты с игроками из CHL?

— Мы будем наблюдать за топовыми игроками Канадской хоккейной лиги. Многое будет зависеть от того, как для них начнется сезон. Вполне возможно, что клубы НХЛ дадут им сыграть несколько матчей, а затем отправят в молодежную лигу. В этом случае мы обязательно рассмотрим варианты. Хотя говорить о чем-то конкретном сейчас рановато. На данный момент мы больше прицениваемся. К ноябрю и особенно к декабрю, когда мы будем выступать на Кубке Первого канала, мы уже приблизительно будем знать, кто в итоге поедет в Пхенчхан.

— Сборная Канады будет участвовать в двух предсезонных российских турнирах и на Кубке Первого канала. Это ваша инициатива, или она исходила от ФХР?

— На самом деле обе стороны проявили интерес. Нам нужны были хорошие проверки, конкурентные матчи, и нам очень повезло, что у нас сложились хорошие отношения с ФХР, которые позволили нам заявиться на эти турниры. В принципе, от этого выигрывают все. Когда сборная Канады играет на международном уровне — это всегда интересно, всегда получаются хорошие игры. Мы определенно рады сложившемуся диалогу. И, на наш взгляд, у нас вырисовывается оптимальное расписание для полноценной подготовки к Олимпиаде.

— Многие говорят, что эта Олимпиада интересна уже хотя бы тем, что в ней будет интрига. Не будет тех канадцев, с которыми никто не может совладать.

— Это определенно так. Отличный должен быть турнир. В любом случае это Олимпиада. Самое главное спортивное соревнование из всех. А в 2018-м еще и будет так, что многие страны рассчитывают на медали. По крайней мере считают, что способны претендовать на это. При том что на последней паре Игр у них такого шанса не было. Так что уровень соревновательности будет очень и очень высоким. Наши игроки в восторге просто от того, что имеют шанс пробиться в олимпийскую сборную Канады. У других сборных, думаю, отношение будет примерно таким же. Думаю, как только Олимпиада возьмет старт, лишь малая часть болельщиков вообще вспомнит, что в Пхенчхан не приехали игроки НХЛ. Будет круто, будет бескомпромиссно, будет отличный хоккей.

— Как думаете, возможен ли все-таки сценарий, при котором отдельные звезды НХЛ все-таки поедут в Корею? Скажем, Овечкин в сборную России, Кросби — в Канаду.

— Я не верю в это. Хотя и не могу быть до конца уверенным. Так или иначе для нас сейчас важнее рассматривать тех игроков, которые однозначно смогут приехать. И в любом случае я очень-очень сильно сомневаюсь, что энхаэловцы куда-то поедут. Очень-очень. Поэтому мы даже не думаем о них. Нам предстоит принять немало тяжелых решений по игрокам, которые есть в распоряжении. Вот на этом и концентрируемся.

— Получается, ближайшие полгода вы проведете в Европе?

— Нет. Буду кататься туда-сюда. Но в Европе буду бывать очень часто. У нас здесь играет множество кандидатов в сборную. В Сочи и на турнире Пучкова мы просмотрим 45 хоккеистов. И это еще далеко не все игроки, которых мы хотим проверить. После двух этих турниров вернемся в Канаду, но к концу августа вернемся назад и продолжим скаутинг всех без исключения потенциальных сборников. Мы обязаны просмотреть всех. Дать всем равные шансы на то, чтобы попасть на Олимпиаду.

НИКТО ИЗ ТЕХ, КТО СЕЙЧАС В СБОРНОЙ, И НЕ МЕЧТАЛ ОБ ИГРАХ. А ТУТ ТАКОЕ

— Ваша роль сильно отличается от той, что выполняли ваши предшественники. В чем заключаются главные трудности для вас в подготовке действующего чемпиона к Олимпиаде?

— Главная трудность — у нас очень много хороших игроков примерно одного уровня. И кого-то придется отцеплять. Принимать такие решения — трудно. Это действительно сложно. Вообще, самое важное — собрать команду. Не всегда это означает собрать самых талантливых. Необходимо собрать такой вариант команды, который был бы лучше остальных. На самом деле сложность выбора — это всегда хорошо. Любой генменеджер всегда хочет таких сложностей. Если выбор сделать просто — это плохо. Важно, чтобы сами игроки заставляли тебя принимать решения.

— Почему вы остановили свой выбор на Уилли Дежардене, как главном тренере?

— Знаете, Уилли всегда умел использовать потенциал своих команд на полную. Да, «Ванкувер» провел неважный сезон, но если вы смотрели матчи «Кэнакс» — эта команда была сложным соперником для всех. При этом состав у них не сказать, чтобы сильно талантливый. Плюс у Дежардена огромный опыт. И его команды всегда выкладывались полностью. А когда у тебя минимум времени на то, чтобы эту команду создать, как будет на Олимпиаде, такой человек, за которого хоккеисты будут играть, необходим.

— В Сочи и на турнир Пучкова едут два разных состава. Чем вы руководствовались, формируя их?

— По большей части ориентировались на то, чтобы игрокам это было удобно. Мы хотели видеть многих, но кто-то в определенный момент не мог покинуть клуб, кому-то нужны были визы, в каких-то случаях приходилось разговаривать с клубами, чтобы наших ребят отпустили. В любом случае все, кто приедет, был в наших списках кандидатов. Но остаются, впрочем, и другие ребята, которых мы хотели бы видеть в сборной, чтобы просмотреть.

— Когда будете принимать решение о том, кого отцепить, на что будете ориентироваться помимо желания играть за сборную?

— Мы же строим настоящую команду, поэтому у нас в составе обязательно будут игроки под определенные роли. Важные роли. Но решения предстоят сложные. И, по правде говоря, многое в судьбе ребят будет зависеть от того, как они проявят себя в различных турнирах перед Олимпиадой. У нас нет пары лет. Всего шесть месяцев. И нам нужна вся информация обо всех игроках. Поэтому каждый раз, когда кто-то выходит на лед, он подвергается оценке. В этом активно участвует как тренерский штаб, так и менеджмент.

— И как при такой большой конкуренции атмосфера в команде?

— Просто замечательно. В прошлом сезоне все эти ребята могли только осторожно предполагать, что смогут поехать на Олимпиаду. А тут у них — все шансы. И вы же понимаете, какой это вызвало у них восторг. Они, наверное, никогда и не думали, что смогут поехать на Игры. А тут — такое.

НАША ПОБЕДА В 1987-м НА «ПРИЗЕ «ИЗВЕСТИЙ» БЫЛА ОСОБЕННОЙ

— Как вам Сочи? И хоккей при такой жаре?

— Я же в Аризоне живу, так что к жаре привык (смеется). Знаете, Сочи серьезно удивил. Я слышал многое об Олимпиаде, но никогда здесь не был. Честно говорят — впечатляет. Все просто здорово. И гостиница, и арена. Хотел бы сюда однажды вернуться. Единственное — мой багаж пропал. Так что даже искупаться не могу. Третий день хожу в одних и тех же джинсах.

— Недавно вы сказали, что победа на турнире на призы газеты «Известия"-1987 — одно из самых значимых ваших достижений. Знаете о том, что Кубок Первого канала, где сыграет Канада, — это по сути тот же самый турнир?

— Знаю, знаю. Наша победа в 1987-м была особенной. Сборная СССР была лучшей в мире. А тут мы приехали в Москву на этот турнир и выиграли его. Что-то потрясающее. Если честно, я не знал, что это тот же самый турнир, пока кто-то недавно мне об этом не сказал. Здорово, что мы там сыграем.

— Наверняка вы хотите еще раз его выиграть теперь уже в качестве генерального менеджера?