Генменеджер сборной Канады по хоккею надеется сыграть с россиянами перед ОИ-2018
СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Шон Бурк надеется на проведение товарищеского матча с командой России перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом он сообщил ТАСС.
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Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что Хоккейная ассоциация Канады отправила в ФХР запрос на проведение контрольного матча перед Играми-2018. Российские хоккеисты перед Олимпиадой с 24 января начнут подготовительный сбор сначала в Новогорске, а потом под Сеулом.
«Да, мы рассматриваем возможность проведения товарищеского матча со сборной России в феврале в Южной Корее перед Олимпийскими играми, но финального решения пока нет. Было бы здорово встретиться с такой командой как российская. Надеюсь, все получится», — сказал Бурк.
В последний раз в официальных матчах сборная России играла с канадцами на чемпионате мира — 2017, уступив со счетом 2:4.
Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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