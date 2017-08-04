Экс главный тренер «Колорадо» Грэнато возглавит сборную США на ОИ-2018
Федерация хоккея США назначит Тони Грэнато главным тренером сборной на Олимпиаде 2018 года.
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Об этом информирует NBC. Ранее появились сведения, что имена главного тренера и генерального менеджера американской национальной команды будут официально объявлены 4 августа.
Также сообщается, что помогать специалисту в сборной будут Крис Челиос, Скотт Янг и Кит Аллэйн.
Грэнато известен по работе в качестве главного тренера в «Колорадо Эвеланш», а также в качестве ассистента в «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш».
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