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4 августа 2017, 11:16 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

Экс главный тренер «Колорадо» Грэнато возглавит сборную США на ОИ-2018

Федерация хоккея США назначит Тони Грэнато главным тренером сборной на Олимпиаде 2018 года.

Федерация хоккея США назначит Тони <span class=error>Грэнато</span> главным тренером сборной на Олимпиаде 2018 года. Увеличить
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Об этом информирует NBC. Ранее появились сведения, что имена главного тренера и генерального менеджера американской национальной команды будут официально объявлены 4 августа.

Также сообщается, что помогать специалисту в сборной будут Крис Челиос, Скотт Янг и Кит Аллэйн.

Грэнато известен по работе в качестве главного тренера в «Колорадо Эвеланш», а также в качестве ассистента в «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш».

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