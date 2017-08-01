Имена главного тренера и генменеджера сборной США на ОИ-2018 объявят в пятницу

Об этом информирует NBC Sports. Хоккейный турнир Олимпиады 2018 года в Пхенхчане пройдёт без игроков Национальной хоккейной лиги. Олимпийский хоккейный урнир пройдёт в в Пхенхчане.

Ожидается, что в состав американской олимпийской команды попадут игроки, выступающие в европейских лигах, студенческом чемпионате NCAA, а также в Американской хоккейной лиги при наличии одностороннего контракта с клубом из этой лиги.