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1 августа 2017, 9:11 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

Имена главного тренера и генменеджера сборной США на ОИ-2018 объявят в пятницу

Федерация хоккея США определится с генеральным менеджером и главным тренером олимпийской сборной в пятницу.

Об этом информирует NBC Sports. Хоккейный турнир Олимпиады 2018 года в Пхенхчане пройдёт без игроков Национальной хоккейной лиги. Олимпийский хоккейный урнир пройдёт в в Пхенхчане.

Ожидается, что в состав американской олимпийской команды попадут игроки, выступающие в европейских лигах, студенческом чемпионате NCAA, а также в Американской хоккейной лиги при наличии одностороннего контракта с клубом из этой лиги.

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ТАСС, 25 июля. Уилли Дежарден станет главным тренером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.
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