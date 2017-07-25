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25 июля 2017, 21:37 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Дежарден возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 года

ТАСС, 25 июля. Уилли Дежарден станет главным тренером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея Канады.

В апреле 2017 года 60-летний Дежарден был уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер», которым руководил с 2014 года. Ранее он также возглавлял команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас Старз» (фарм-клуб «Далласа»), с которым стал чемпионом турнира (сезон-2013/14), и командами канадской юниорской Западной лиги, дважды завоевав главный трофей соревнований.

Генеральным менеджером сборной назначен Шон Бурк, серебряный призер ОИ-1992. Также в штаб сборной вошел двукратный олимпийский чемпион Мартин Бродер, который трижды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» и четыре раза выигрывал приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

Сборная Канада выиграла последние две Олимпиады (2010, 2014) под руководством Майка Бэбкока.

Олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет 14—25 февраля. В предварительном раунде канадцы сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.

В середине июня НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду. Это связано с тем, что НХЛ и Международный олимпийский комитет не пришли к соглашению по участию хоккеистов лиги в Играх. Ранее также сообщалось, что клубы АХЛ были проинформированы о возможности национальных сборных вызывать хоккеистов из этой лиги на Олимпийские игры. Решение касается только игроков, не имеющих контрактов с клубами НХЛ.

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