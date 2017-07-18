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18 июля 2017, 16:50 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Сборная Канады хочет сыграть с хоккеистами РФ перед стартом ОИ

МОСКВА, 18 июля — Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея Канады изъявила желание провести контрольный матч против команды России в Пхенчхане перед стартом олимпийского турнира 2018 года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации хоккея России.

Федерация хоккея Канады изъявила желание провести контрольный матч против команды России в Пхенчхане перед стартом олимпийского турнира 2018 года сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Федерации хоккея России. Увеличить
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Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

«Сборная Канады хочет провести контрольный матч против сборной России в Пхенчхане перед стартом олимпийского турнира, соответствующее желание уже выразила Федерация хоккея Канады», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

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