Сборная Канады хочет сыграть с хоккеистами РФ перед стартом ОИ
МОСКВА, 18 июля —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея Канады изъявила желание провести контрольный матч против команды России в Пхенчхане перед стартом олимпийского турнира 2018 года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации хоккея России.
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Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.
«Сборная Канады хочет провести контрольный матч против сборной России в Пхенчхане перед стартом олимпийского турнира, соответствующее желание уже выразила Федерация хоккея Канады», — сообщили в
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