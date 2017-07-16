Борис Майоров: Канада на Кубке Первого канала нужна и Знарку, и зрителям!

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— Пауза на Олимпиаду, которая в следующем сезоне продлиться рекордные 33 дня абсолютно оправдана, — считает Борис Майоров. — Ведь мы полностью будем готовить команду дома, в КХЛ. Две недели займет сам олимпийский турнир, еще пара недель на подготовку — это абсолютно нормальный расклад.

Хотя можно было бы даже сделать паузу поменьше, сократить подготовку, скажем, дней до десяти…

Ведь тут надо помнить, что перед Олимпиадой у нас еще будет два этапа Евротура. И, по идее, Олег Знарок должен уже там определиться с составом своей команды. А в конце января — начале февраля уже целенаправленно готовить игроков к конкретному турниру. Отрабатывать разные тактические варианты и выравнивать физическое состояние хоккеистов.

Впрочем, идеальных календарей на сезон вообще не бывает. Но он должен отражать несколько основополагающих моментов.

1) Учитывать интересы команд.

2) Учитывать интересы болельщиков.

3) Учитывать интересы сборной России.

4) И это, пожалуй, самое главное. Календарь должен способствовать росту мастерства наших замечательных хоккеистов.

Вот из чего надо исходить.

Что касается этого сезона, я бы не стал вводить дополнительные четыре матча. Ну вот зачем они? Ничего страшного не случилось бы, если бы клубы провели по 52 поединка, а не по 56.

А еще я бы отказался от Матча Звезд в олимпийском году. Вот тут как раз невредно и на опыт НХЛ оглянуться, которая в олимпийские сезоны Матчи Звезд не проводит.

Вот бы мы и получили дни для пауз. И, быть может, моему родному «Спартаку» не пришлось бы начинать сезон пятью гостевыми матчами. Причем, четыре игры через день на востоке. А потом команде предлагается махнуть на другую сторону континента — в Ригу.

Ведь это очень сложно — играть через день по пять матчей с дальними перелетами, сменой гостиниц, ожиданием в аэропорту из-за непогоды… От таких графиков в первую очередь качество игры страдает. И где уж после таких серий повышать свой уровень. Тренер думает, как бы своих подопечных в норму привести после долгих вояжей.

Участие сборной Канады в Евротуре? Это отличная идея! И в первую очередь для зрителей. Ведь с 1996 года мы третий десяток лет гоним одни и тот же турнир с участием четырех европейских сборных. Появление нового соперника — дополнительный интерес.

Лично мне Канада на Кубке Первого канала будет интересна. Ну и потом это ведь будет прототип олимпийской сборной Канады. Хороший шанс для Знарка проверить свои звенья перед Зимними играми против основного соперника.