Эксперт: Ковальчук может стать лидером сборной России на Олимпиаде-2018

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В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не отпустит игроков своих клубов на Игры и не станет ради олимпийского турнира в феврале приостанавливать регулярный чемпионат. Ковальчук в воскресенье продлил контракт со СКА на один год, заявив, что Олимпийские игры — 2018 стали одной из ключевых причин такого решения.

«Илья очень опытный игрок. Вспомните чемпионат мира в Швейцарии: во многом благодаря Ковальчуку мы тогда завоевали золотые медали. Я уверен, что игрок не растерял своих лидерских качеств и на предстоящей Олимпиаде он может стать не только лидером команды, но и дать неоценимый опыт молодым хоккеистам. Они, несомненно, будут прислушиваться к такому авторитетному игроку», — сказал Леонов.

В регулярном сезоне-2016/17 Илья Ковальчук сыграл 60 матчей, набрав 78 очков (32+46). В плей-офф 34-летний нападающий набрал 9 очков (6+3) в 18 матчах.

«Не думаю, что нужно зацикливаться на том, что Ковальчук набрал в плей-офф так мало очков. Нужно понимать, что плей-офф — это сугубо отдельный турнир, где играешь несколько матчей против одной и той же команды. Тренер соперника может уделить особое внимание игрокам, которые представляют опасность для команды. В финальной части Кубка Гагарина Илья забил решающие голы, поэтому с ним все нормально», — подчеркнул Леонов.

Форвард выступал на четырех Олимпиадах и является бронзовым призером Игр 2002 года. В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В 2015 году Ковальчук был признан самым ценным игроком плей- офф Кубка Гагарина.