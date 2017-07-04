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4 июля 2017, 14:08 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

Кинэн не исключил, что может возглавить сборную Китая на ОИ-2022

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал о составе команды и поделился мнением о возможности стать тренером национальной сборной Китая.

«У нас отличный набор игроков, с определёнными навыками и умениями, с возможностью разнопланово играть. Стоит отметить, что в команде представлены игроки разных национальностей, но это даёт возможность взаимодействовать и учиться друг у друга, а это то, что даёт развитие команде.

Да, в этом сезоне, мы будем играть в Шанхае на маленьком стадионе, но у нас есть маркетинговый отдел, который разработал свою стратегию, с определённым подходом. Это большое дело, ведь есть много нюансов, которые надо учитывать — популярность спорта, ценовую политику, популярность клуба, — для выработки стратегии, с целью привлечения семей на наши матчи.

Самой важной и ключевой составляющей работы в команде являются сплочённость и командный дух, потом это выработка системы, которая позволит игрокам за определённый срок адаптироваться в команде, играть в свою игру и показывать сплочённость на льду. Насчёт того, чтобы возглавить национальную сборную Китая, будет видно, есть определённый план, которой нужно реализовывать, впереди ещё пять лет объёмной работы, — сказал Кинэн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.
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