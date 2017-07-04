Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИ
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России не располагает информацией о том, что
кто-то из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) готов поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет НХЛ приостанавливать регулярный чемпионат на время Игр. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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Ранее о желании поехать на Игры сообщил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — сначала в сентябре 2016 года, а потом в апреле после решения лиги не пускать своих игроков в Пхенчхан. Решение Овечкина поддержал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.
«Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Бетмэн (комиссар НХЛ) четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет, — сказал Ротенберг. — Если это демарш — это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.
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