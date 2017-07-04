Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИ

Ранее о желании поехать на Игры сообщил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — сначала в сентябре 2016 года, а потом в апреле после решения лиги не пускать своих игроков в Пхенчхан. Решение Овечкина поддержал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.

«Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Бетмэн (комиссар НХЛ) четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет, — сказал Ротенберг. — Если это демарш — это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание — это одно, а реализация его — другая вещь».

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.