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4 июля 2017, 12:09 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России не располагает информацией о том, что кто-то из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) готов поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет НХЛ приостанавливать регулярный чемпионат на время Игр. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее Национальная хоккейная лига заявила что не отпустит своих игроков на Олимпиаду 2018 года. Увеличить
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Ранее о желании поехать на Игры сообщил форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — сначала в сентябре 2016 года, а потом в апреле после решения лиги не пускать своих игроков в Пхенчхан. Решение Овечкина поддержал владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис.

«Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Бетмэн (комиссар НХЛ) четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет, — сказал Ротенберг. — Если это демарш — это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание — это одно, а реализация его — другая вещь».

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

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Тимченко: Желание Овечкина поехать на ОИ-2018 чревато нарушением серьезного контракта

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Возможная реализация желания российского хоккеиста Александра Овечкина поехать на Олимпиаду в Южную Корею приведет к нарушению контракта, так что на данный момент его приезд невозможен, заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
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