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29 июня 2017, 15:29 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Тимченко: Желание Овечкина поехать на ОИ-2018 чревато нарушением серьезного контракта

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Возможная реализация желания российского хоккеиста Александра Овечкина поехать на Олимпиаду в Южную Корею приведет к нарушению контракта, так что на данный момент его приезд невозможен, заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. </em>Возможная реализация желания российского хоккеиста Александра <span class=error>Овечкина</span> поехать на Олимпиаду в Южную Корею приведет к нарушению контракта так что на данный момент его приезд невозможен заявил председатель совета директоров <span class=error>КХЛ</span> Геннадий Тимченко. Увеличить
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Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон», заявил, что все равно поедет на Игры в Корею.

«Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина — это его желание. Но это нарушение контракта», — сказал Тимченко журналистам.

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Новости Олимпийского турнира

Российские хоккеисты прибудут в Южную Корею за две недели до старта олимпийского турнира

Российские хоккеисты прибудут в Южную Корею за две недели до старта олимпийского турнира

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки сборной России для адаптации и подготовки к Играм в Пхенчхане прибудут в Южную Корею приблизительно за две недели до начала олимпийского хоккейного турнира. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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