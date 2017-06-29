Тимченко: Желание Овечкина поехать на ОИ-2018 чревато нарушением серьезного контракта

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Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон», заявил, что все равно поедет на Игры в Корею.

«Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина — это его желание. Но это нарушение контракта», — сказал Тимченко журналистам.