Тимченко: Желание Овечкина поехать на ОИ-2018 чревато нарушением серьезного контракта
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт, Артем Калинин. Возможная реализация желания российского хоккеиста Александра Овечкина поехать на Олимпиаду в Южную Корею приведет к нарушению контракта, так что на данный момент его приезд невозможен, заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
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Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из клубов лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон», заявил, что все равно поедет на Игры в Корею.
«Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина — это его желание. Но это нарушение контракта», — сказал Тимченко журналистам.
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