КНДР отказалась от формирования объединённой с Южной Кореей сборной для ОИ
Северная Корея отказалась от предложения Южной Кореи сформировать объединённую команду по хоккею с шайбой для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает BBC. Страны уже принимали совместное участие в международных соревнованиях — на чемпионате мира по настольному теннису в 1991 году выступила объединённая команда двух стран.
«У нас нет времени для переговоров о формировании единой олимпийской сборной», — сказал представитель КНДР в МОК Чэн Ун.
Ранее министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявлял, что власти страны рассматривают возможность формирования единой с Северной Кореей команды по хоккею с шайбой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter