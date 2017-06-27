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27 июня 2017, 14:44 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

КНДР отказалась от формирования объединённой с Южной Кореей сборной для ОИ

Северная Корея отказалась от предложения Южной Кореи сформировать объединённую команду по хоккею с шайбой для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает BBC. Страны уже принимали совместное участие в международных соревнованиях — на чемпионате мира по настольному теннису в 1991 году выступила объединённая команда двух стран.

«У нас нет времени для переговоров о формировании единой олимпийской сборной», — сказал представитель КНДР в МОК Чэн Ун.

Ранее министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявлял, что власти страны рассматривают возможность формирования единой с Северной Кореей команды по хоккею с шайбой.

Южная Корея
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