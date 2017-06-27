КНДР отказалась от формирования объединённой с Южной Кореей сборной для ОИ

Об этом сообщает BBC. Страны уже принимали совместное участие в международных соревнованиях — на чемпионате мира по настольному теннису в 1991 году выступила объединённая команда двух стран.

«У нас нет времени для переговоров о формировании единой олимпийской сборной», — сказал представитель КНДР в МОК Чэн Ун.

Ранее министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявлял, что власти страны рассматривают возможность формирования единой с Северной Кореей команды по хоккею с шайбой.