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https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/30061032/
13 июня 2017, 17:01 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Российские хоккеисты прибудут в Южную Корею за две недели до старта олимпийского турнира

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки сборной России для адаптации и подготовки к Играм в Пхенчхане прибудут в Южную Корею приблизительно за две недели до начала олимпийского хоккейного турнира. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

<em>МОСКВА 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. </em>Игроки сборной России для адаптации и подготовки к Играм в Пхенчхане прибудут в Южную Корею приблизительно за две недели до начала олимпийского хоккейного турнира. Об этом ТАСС сообщил первый <nobr>вице-президент</nobr> Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Роман Ротенберг. Увеличить
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Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля в двух дворцах: в Союзном хоккейном центре в Канныне и на Спортивной арене университета Квандон. В соревновании примут участие 12 команд. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами США, Словакии и Словении.

«По нашему плану сборная будет готовиться к Олимпийским играм в Новогорске, потом мы летим в Южную Корею. Решение вопросов логистики, питания, проживания находится на финальной прямой, — сказал Ротенберг. — Проходят встречи с коллегами из Южной Кореи. Команда прибудет туда для адаптации почти за две недели до начала турнира».

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