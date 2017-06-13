Российские хоккеисты прибудут в Южную Корею за две недели до старта олимпийского турнира

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Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля в двух дворцах: в Союзном хоккейном центре в Канныне и на Спортивной арене университета Квандон. В соревновании примут участие 12 команд. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами США, Словакии и Словении.

«По нашему плану сборная будет готовиться к Олимпийским играм в Новогорске, потом мы летим в Южную Корею. Решение вопросов логистики, питания, проживания находится на финальной прямой, — сказал Ротенберг. — Проходят встречи с коллегами из Южной Кореи. Команда прибудет туда для адаптации почти за две недели до начала турнира».