Сборная России в Пхенчхане. Как это будет

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ЧТО БЫЛО ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА?

В начале апреля «СЭ» публиковал свою версию олимпийского состава сборной России. Тогда мы остановили свой выбор на следующих хоккеистах:

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Самсонов;

Защитники: Войнов — Белов, Антипин — Береглазов, Гавриков — Любушкин, Ожиганов — Киселевич;

Нападающие: Ковальчук — Дацюк — Капризов, Гусев — Шипачев — Дадонов, Мозякин — Ткачев — Шалунов, Телегин — Светлаков — Ничушкин;.

За полтора месяца изменилось многое: некоторые хоккеисты уже подписали контракты с клубами НХЛ, что лишает их шансов сыграть в Пхенчхане, другие близки к переезду за океан. Свою роль сыграл и чемпионат мира, изменивший статус многих сборников. Кто же имеет наилучшие шансы поехать в Корею на данный момент?

ВРАТАРИ (3)

Илья СОРОКИН (ЦСКА, 21 год), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА, 21), Илья САМСОНОВ (Металлург Мг, 20).

Единственная линия, в которой ничего не изменилось. Из голкиперов КХЛ Олег Знарок уже давно сделал ставку на пару Сорокин — Шестеркин и откажется от нее только в случае форс-мажора. Немного смущает в плане олимпийских перспектив, что оба серьезной практики на чемпионате мира так и не получили (Шестеркин уже второй турнир подряд просидел в запасе), — но большой проблемой из этого делать не стоит. Уровень Олимпиады будет куда ближе к привычному Евротуру, чем к мировому форуму. И на бумаге более талантливой вратарской линии не будет ни у одной из топ-сборных.

Кого брать третьим? Кандидатов много: в экстренном случае всегда есть самый стабильный голкипер последних лет Кошечкин. Перед ЧМ-2017 в сборную вызывали Гарипова и Кареева, но, скорее всего, выбор падет на Самсонова, который уже и на Евротур привлекался, и в «Магнитке» все ближе к позиции первого номера.

Другие кандидаты: Эмиль ГАРИПОВ (Ак Барс, 25), Андрей КАРЕЕВ (Металлург Нк, 22), Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг, 34)

ЗАЩИТНИКИ (7)

Вячеслав ВОЙНОВ (СКА, 27) — Антон БЕЛОВ (СКА, 30)

Владислав ГАВРИКОВ (Локомотив, 21) — Богдан КИСЕЛЕВИЧ (ЦСКА, 27)

Артем ЗУБ (СКА, 21) — Михаил НАУМЕНКОВ (ЦСКА, 24)

Илья ЛЮБУШКИН (Локомотив, 23).

Из восьми защитников, выступавших в Кельне и Париже, было лишь двое энхаэловцев: Проворов и Орлов. Однако Антипин переходит в «Баффало», а Миронов — в «Колорадо», (плюс запасной Береглазов — в «Рейнджерс»). А ведь еще есть Гавриков, чьи акции после ЧМ выросли на порядок, и он вправе требовать у «Коламбуса» контракт с опцией запрета отправки в фарм-клуб. Итого: от кельнской защиты остается лишь половина — и то в лучшем случае.

Правда, наверняка стоит ждать усиления в лице Войнова (если опять не будет травм), а в качестве джокеров стоит рассматривать энхаэловцев, у которых пока нет контракта на сезон-2016/17. Марков с Орловым, конечно, не переедут через океан, Куликов тоже под огромным вопросом, а вот возвращения Тютина (правда, нужен ли он сборной?), Нестерова и Задорова вполне можно ожидать.

Другие кандидаты: Захар АРЗАМАСЦЕВ (Салават Юлаев, 22), Никита ЗАДОРОВ (Колорадо, 22), Никита НЕСТЕРОВ (Монреаль, 24), Игорь ОЖИГАНОВ (ЦСКА, 24), Рушан РАФИКОВ (Локомотив, 22), Никита ТРЯМКИН (Автомобилист, 22), Максим ЧУДИНОВ (СКА, 27), Егор ЯКОВЛЕВ (СКА, 25)

НАПАДАЮЩИЕ (13)

Никита ГУСЕВ (СКА, 24) — Павел ДАЦЮК (СКА, 38) — Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА, 20)

Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг, 36) — Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс, 23) — Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА, 26)

Иван ТЕЛЕГИН (ЦСКА, 25) — Сергей АНДРОНОВ (ЦСКА, 27) — Валерий НИЧУШКИН (ЦСКА, 22)

Максим ШАЛУНОВ (ЦСКА, 24) — Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА, 21) — Александр БАРАБАНОВ (СКА, 22)

Егор КОРШКОВ (Локомотив, 20).

Капитаном сборной будет Павел ДАЦЮК? Спорт-Экспресс

Приятно было бы ехать на Олимпиаду со звеном Гусев — Шипачев — Дадонов. На европейском пространстве нет реальных сил, способных остановить эту тройку. Но Шипачев уже подписался с «Вегасом», Дадонов ждет 1 июля, чтобы последовать за ним в Северную Америку (инсайдер TSN Даррен Дрегер сватает его в «Чикаго»). В НХЛ собрался и Илья Ковальчук — и сборная России вместе со СКА рискует потерять сразу трех нападающих топ-звеньев.

Из других потенциальных потерь — Андронов, который пока не подписывал новый контракт с ЦСКА. Сергей уже пытался пробиться в НХЛ (неудачно), но после чемпионата мира он имеет право рассчитывать на односторонний контракт, пусть и на небольшие деньги.

И как бы ни хотелось повезти в Корею сверхмолодой состав, без ветеранов не обойтись: мастеров, способных закрыть позиции в ведущих звеньях, в КХЛ почти нет. Так что Дацюка с Мозякиным (а, может, и Зарипова) со счетом сбрасывать не стоит.

У кого кончаются контракты за океаном и кто может вернуться в Россию? Кузнецов и Радулов — нереально, Якупов, Бурмистров и Григоренко — тоже мало шансов. Остаются лишь Любимов с Калининым, но им еще надо попасть в состав — их былые заслуги Знарком уже забыты. Ну и не забываем про Овечкин — сага «Александр Великий против НХЛ» наверняка будет иметь продолжение уже в самое ближайшее время.

Другие кандидаты: Антон БУРДАСОВ (ЦСКА, 26), Анатолий ГОЛЫШЕВ (Автомобилист, 22), Евгений ДАДОНОВ (СКА, 28), Данис ЗАРИПОВ (Металлург Мг, 36), Сергей КАЛИНИН (Торонто, 26), Илья КОВАЛЬЧУК (СКА, 34), Павел КРАСКОВСКИЙ (Локомотив, 20), Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия, 25), Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон, 30), Николай ПРОХОРКИН (СКА, 23), Степан САННИКОВ (Сибирь, 26), Сергей ШУМАКОВ (ЦСКА, 24)

ВЫВОД

За два месяца сборная превратилась из явного фаворита Олимпиады в одного из многих претендентов на золото — с близкими к равным шансами на успех с Чехией, Швецией, Финляндией, да и североамериканскими командами.

Кроме сильнейшей вратарской линии и нескольких отдельных игроков, у россиян нет серьезных козырей перед конкурентами: что в защите, что в нападении есть явный дефицит креативных хоккеистов.

Наиграть состав к Олимпиаде на чемпионате мира Знарку не удалось: основной голкипер сыграл меньше полутора матчей, отличная пара Гавриков — Киселевич может развалиться в любой момент, а в нападении появились лишь сыгранные связки разрушителей. Всю работу к Корее придется проводить заново — ждем этапов Евротура.