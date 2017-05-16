Продажа билетов на Олимпиаду снизится на 40 процентов без игроков НХЛ

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Однако, по его словам, без них продажи билетов будут существенно ниже.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане.

— Если НХЛ не приедет, то продажи билетов просядут. Процентов на 40. Но я бы не сказал, что это большая проблема. Так или иначе, Фазель говорил мне, что все еще может измениться. Он продолжает бороться за то, чтобы энхаэловцы приехали, и считает, что это реально. Хотя он все равно готовит различные сценарии. (Игорь ЕРОНКО).