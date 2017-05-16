Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29756637/
16 мая 2017, 12:05 | Хоккей: Олимпийский турнир | Спорт-Экспресс

Продажа билетов на Олимпиаду снизится на 40 процентов без игроков НХЛ

Глава организационного комитета Игр в Пхенчхане Ли Хи-Биом отметил, что в отношении игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года все еще может измениться.

Глава организационного комитета Игр в Пхенчхане Ли <nobr>Хи-Биом</nobr> отметил что в отношении игроков <span class=error>НХЛ</span> на Олимпиаде 2018 года все еще может измениться. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако, по его словам, без них продажи билетов будут существенно ниже.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане.

— Если НХЛ не приедет, то продажи билетов просядут. Процентов на 40. Но я бы не сказал, что это большая проблема. Так или иначе, Фазель говорил мне, что все еще может измениться. Он продолжает бороться за то, чтобы энхаэловцы приехали, и считает, что это реально. Хотя он все равно готовит различные сценарии. (Игорь ЕРОНКО).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

«Адмирал» готов предоставить сборной РФ условия для подготовки к ОИ-2018

«Адмирал» готов предоставить сборной РФ условия для подготовки к ОИ-2018

СОЧИ, 10 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане, заявил гендиректор клуба Камил Гаджиев.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира