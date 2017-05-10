«Адмирал» готов предоставить сборной РФ условия для подготовки к ОИ-2018
СОЧИ, 10 мая —
Р-Спорт, Артем Калинин. Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане, заявил гендиректор клуба Камил Гаджиев.
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Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
«У нас вообще был ряд инициатив, в том числе, связанных со сборной. Например, провести матч звезд, что было бы логично —
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