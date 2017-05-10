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10 мая 2017, 14:43 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

«Адмирал» готов предоставить сборной РФ условия для подготовки к ОИ-2018

СОЧИ, 10 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане, заявил гендиректор клуба Камил Гаджиев.

<em>СОЧИ 10 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. </em>Хоккейный клуб Адмирал (Владивосток) готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде 2018 года которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане заявил <span class=error>гендиректор</span> клуба <span class=error>Камил</span> <span class=error>Гаджиев</span>. Увеличить
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Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

«У нас вообще был ряд инициатив, в том числе, связанных со сборной. Например, провести матч звезд, что было бы логично — все-таки, один часовой пояс. Но решать будет тренерский штаб, в первую очередь, (Олег) Знарок. Мы готовы подтянуть инфраструктуру, если потребуется, но решать не нам», — сказал Гаджиев журналистам.

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