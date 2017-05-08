Инсайдер Sportsnet: Я думаю, что новой дискуссии по Олимпиаде не будет

«Прошла информация, что ИИХФ будет пытаться снова сесть за стол переговоров с НХЛ и продолжить диалог по Олимпиаде. Мертворождённый ли это проект? Может ли это сработать? Я думаю, что НХЛ скажет: «Нет. Не будет никакой новой дискуссии. Не будет повторного обсуждения. Мы приняли решение, и оно окончательное», — отметил Фридман.