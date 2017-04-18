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18 апреля 2017, 14:53 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

ФХР: Большинство игроков НХЛ хочет приехать на ОИ-2018, федерации ждут

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что большинство хоккеистов НХЛ хотят принять участие в ОИ-2018.

По мнению функционера, было сделано всё для участия энхаэловцев в Олимпиаде.

«Международная федерация всё сделала, чтобы игроки НХЛ приехали на Олимпиаду. Мы нашли ресурсы, финансы. Большинство хоккеистов, играющих в НХЛ, хотят приехать на Олимпиаду. Сегодня всё зависит от НХЛ и профсоюза этой организации. Мы ждём, у нас ворота открыты. Немцы, шведы, все международные федерации ждут решения. Мы со своей стороны всё сделали», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.

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