ФХР: Большинство игроков НХЛ хочет приехать на ОИ-2018, федерации ждут

По мнению функционера, было сделано всё для участия энхаэловцев в Олимпиаде.

«Международная федерация всё сделала, чтобы игроки НХЛ приехали на Олимпиаду. Мы нашли ресурсы, финансы. Большинство хоккеистов, играющих в НХЛ, хотят приехать на Олимпиаду. Сегодня всё зависит от НХЛ и профсоюза этой организации. Мы ждём, у нас ворота открыты. Немцы, шведы, все международные федерации ждут решения. Мы со своей стороны всё сделали», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.