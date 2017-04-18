Третьяк: Перспективы у хоккеисток РФ хорошие, ФХР не меняет тренера перед ОИ-2018
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Перспективы у женской сборной России по хоккею хорошие, менять тренера перед Олимпиадой 2018 года не стоит, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Женская сборная России заняла пятое место на чемпионате мира 2017 года, завершившемся 7 апреля в американском Плимуте. Результат стал худшим для национальной команды в текущем олимпийском цикле (в прошлом году сборная России выиграла бронзу, в 2015-м заняла четвертое место). Алексей Чистяков возглавил сборную России в июне прошлого года, подписав однолетнее соглашение.
«Я видел, как девчонки старались, но в четвертьфинале немецкий вратарь чудеса творила, а потом они 0:8 проиграли финкам в матче за бронзу. К сожалению, наши девчонки давили, все штанги “общипали”, а в итоге проиграли, но женский хоккей вообще непредсказуем. В любом случае перспективы у нашей команды хорошие, много молодых девчонок. С тренером мы резких движений не делаем,
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