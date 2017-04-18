Третьяк: Перспективы у хоккеисток РФ хорошие, ФХР не меняет тренера перед ОИ-2018

Женская сборная России заняла пятое место на чемпионате мира 2017 года, завершившемся 7 апреля в американском Плимуте. Результат стал худшим для национальной команды в текущем олимпийском цикле (в прошлом году сборная России выиграла бронзу, в 2015-м заняла четвертое место). Алексей Чистяков возглавил сборную России в июне прошлого года, подписав однолетнее соглашение.

«Я видел, как девчонки старались, но в четвертьфинале немецкий вратарь чудеса творила, а потом они 0:8 проиграли финкам в матче за бронзу. К сожалению, наши девчонки давили, все штанги “общипали”, а в итоге проиграли, но женский хоккей вообще непредсказуем. В любом случае перспективы у нашей команды хорошие, много молодых девчонок. С тренером мы резких движений не делаем, все-таки Олимпийские игры впереди», — сказал Третьяк.