Третьяк: ФХР склоняется к тому, что хоккеисты РФ проведут сборы перед ОИ-2018 в Корее
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборы национальной команды перед Олимпийскими играми 2018 года, скорее всего, пройдут в Корее, а Дальний Восток рассматривается как запасной вариант, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Ранее сообщалось, что перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборная России может провести сборы в Новогорске или на Дальнем Востоке. В середине марта делегация ФХР посетила Южную Корею, где ознакомилась с олимпийской инфраструктурой. Олимпиада пройдет в феврале 2018 года.
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