Третьяк: ФХР склоняется к тому, что хоккеисты РФ проведут сборы перед ОИ-2018 в Корее

Ранее сообщалось, что перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборная России может провести сборы в Новогорске или на Дальнем Востоке. В середине марта делегация ФХР посетила Южную Корею, где ознакомилась с олимпийской инфраструктурой. Олимпиада пройдет в феврале 2018 года.

«Склоняемся все-таки к варианту с Кореей, скорее всего там будут сборы. Это будет лучший вариант, где готовиться к Олимпиаде. В марте мы посмотрели, какие там условия, и всем остались довольны, корейцы учитывают все наши пожелания. Есть запасной вариант с Владивостоком и Хабаровском, но Корея лучше все-таки, мы считаем», — сказал Третьяк.