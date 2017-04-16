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16 апреля 2017, 8:05 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Третьяк: ФХР склоняется к тому, что хоккеисты РФ проведут сборы перед ОИ-2018 в Корее

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборы национальной команды перед Олимпийскими играми 2018 года, скорее всего, пройдут в Корее, а Дальний Восток рассматривается как запасной вариант, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборная России может провести сборы в Новогорске или на Дальнем Востоке. В середине марта делегация ФХР посетила Южную Корею, где ознакомилась с олимпийской инфраструктурой. Олимпиада пройдет в феврале 2018 года.

«Склоняемся все-таки к варианту с Кореей, скорее всего там будут сборы. Это будет лучший вариант, где готовиться к Олимпиаде. В марте мы посмотрели, какие там условия, и всем остались довольны, корейцы учитывают все наши пожелания. Есть запасной вариант с Владивостоком и Хабаровском, но Корея лучше все-таки, мы считаем», — сказал Третьяк.

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