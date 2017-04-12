Сергей Бобровский: Я не буду бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду

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Понятно, что «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, можно отдавать Сергею Бобровскому уже сейчас. Кстати, на сайте НХЛ прошло голосование, и 14 экспертов из 14-ти вручили Бобу этот приз.

Тут нет никакой интриги. Бобровский стал первым в лиге по проценту отраженных бросков (93,1%). Он лидирует по шайбам, пропущенным в среднем за матч (2,06). Третий среди самых побеждающих вратарей (41), вперед чуть ушли только Брэйден Холтби и Кэм Тальбо (по 42).

А главное, «Коламбус» в этом сезоне потряс всех тем, что одержал 16 побед подряд, взлетел на четвертое место во всей лиге (108 очков). А в прошлом чемпионате было 27-е место и 76 очков. Почувствуйте разницу.

Бобровский дал интервью «Советскому спорту» после матча в Филадельфии. В этом городе он начинал энхаэловскую карьеру. Парень, которого даже не выбирали на драфте НХЛ, приехал как дублер Ильи Брызгалова. А после обмена в «Коламбус» смог взять свою первую «Везину» — в 2013 году. Спустя четыре года будет вторая….

— Сергей, поздравляю с отличным сезоном. Не ожидала увидеть вас в воротах «Коламбуса» в Филадельфии. Думала, вас поберегут к плей-офф.

— Возможно это потому, что мы играем два дня подряд. Так решили тренеры.

— Вашим мнением не интересовались, где удобнее выйти — в Филадельфии или в Торонто?

— Я просто не люблю забивать себе голову такими вопросами. Где получше, где похуже. Мне что говорят, то я и выполняю.

— У вас перестало екать сердце от приезда в Филадельфию, где вы начинали карьеру в НХЛ?

— Ну да, я бы сказал, что уже спокойнее отношусь к таким матчам.

— Можно ли сказать, что это самый удачный сезон в вашей карьере?

— Сложно пока делать выводы, если честно. Впереди — плей-офф. Самое главное испытание для нас. А оценки будем давать уже после сезона.

— Чем можно объяснить успех ваш лично и команды?

Цитата — Лично для меня очень важную роль сыграло здоровье. Очень волновался перед этим сезоном. Это ведь ненормально, когда три сезона подряд получаешь травму паха.



В этом плане я очень рад, что свою главную задачу я выполнил — провел полностью регулярный чемпионат.

— А как удалось стабилизировать здоровье? Ведь травма паха носит хронический характер.

— Я работал с нужными людьми. Готовился, уделял этому внимание. Все равно я становлюсь старше, узнаю больше о себе. Теперь я лучше чувствую свое тело.

— Раньше в вашей команды было много русских. Теперь вы остались один. Не мешает, что круг общения сузился?

— Сейчас уже нет проблем с английским языком. Чувствую себя комфортно. Все в порядке. Вот в первые два года в НХЛ было бы сложно без русских ребят.

— Вашей жене Оле не скучно без подруг из России?

— Да, скучновато. Но ничего страшного, — улыбается Сергей.

— Как вы относитесь к болельщикам, которые болеют в плей-офф против «Коламбуса», чтобы Бобровский снова приехал в сборную России?

— Я бы так сказал, что у каждого свои цели. Это будет самый важный плей-офф в моей жизни. Я хочу проявить себя хорошо и помочь команде.

— НХЛ запретила своим игрокам ехать на Олимпиаду, и лига разбилась на два лагеря. Одни хоккеисты говорят, что поедут в Пхенчхан несмотря ни на что. Другие помнят, что у них действующие контракты в лиге. Вы на чьей стороне?

— Это очень печально, что на сегодняшний день игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду. А я очень хочу поехать в Пхенчхан. Потому что считаю, что Олимпиада — самое главное спортивное событие. Да, на Кубке мира тоже было интересно. Но у Олимпийских игр очень богатая история. Спортивное состязание, в котором участвуют все лучшие спортсмены.