Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29399752/
12 апреля 2017, 10:48 | Хоккей: Олимпийский турнир | Советский спорт

Сергей Бобровский: Я не буду бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду

Один из лучших вратарей лиги Сергей Бобровский дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии.

Один из лучших вратарей лиги Сергей <span class=error>Бобровский</span> дал интервью корреспонденту Советского спорта в Филадельфии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Понятно, что «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, можно отдавать Сергею Бобровскому уже сейчас. Кстати, на сайте НХЛ прошло голосование, и 14 экспертов из 14-ти вручили Бобу этот приз.

Тут нет никакой интриги. Бобровский стал первым в лиге по проценту отраженных бросков (93,1%). Он лидирует по шайбам, пропущенным в среднем за матч (2,06). Третий среди самых побеждающих вратарей (41), вперед чуть ушли только Брэйден Холтби и Кэм Тальбо (по 42).

А главное, «Коламбус» в этом сезоне потряс всех тем, что одержал 16 побед подряд, взлетел на четвертое место во всей лиге (108 очков). А в прошлом чемпионате было 27-е место и 76 очков. Почувствуйте разницу.

Бобровский дал интервью «Советскому спорту» после матча в Филадельфии. В этом городе он начинал энхаэловскую карьеру. Парень, которого даже не выбирали на драфте НХЛ, приехал как дублер Ильи Брызгалова. А после обмена в «Коламбус» смог взять свою первую «Везину» — в 2013 году. Спустя четыре года будет вторая….

—  Сергей, поздравляю с отличным сезоном. Не ожидала увидеть вас в воротах «Коламбуса» в Филадельфии. Думала, вас поберегут к плей-офф.
— Возможно это потому, что мы играем два дня подряд. Так решили тренеры.

— Вашим мнением не интересовались, где удобнее выйти — в Филадельфии или в Торонто?
— Я просто не люблю забивать себе голову такими вопросами. Где получше, где похуже. Мне что говорят, то я и выполняю.

— У вас перестало екать сердце от приезда в Филадельфию, где вы начинали карьеру в НХЛ?
— Ну да, я бы сказал, что уже спокойнее отношусь к таким матчам.

— Можно ли сказать, что это самый удачный сезон в вашей карьере?
— Сложно пока делать выводы, если честно. Впереди — плей-офф. Самое главное испытание для нас. А оценки будем давать уже после сезона.

— Чем можно объяснить успех ваш лично и команды?


В этом плане я очень рад, что свою главную задачу я выполнил — провел полностью регулярный чемпионат.

— А как удалось стабилизировать здоровье? Ведь травма паха носит хронический характер.
— Я работал с нужными людьми. Готовился, уделял этому внимание. Все равно я становлюсь старше, узнаю больше о себе. Теперь я лучше чувствую свое тело.

— Раньше в вашей команды было много русских. Теперь вы остались один. Не мешает, что круг общения сузился?
— Сейчас уже нет проблем с английским языком. Чувствую себя комфортно. Все в порядке. Вот в первые два года в НХЛ было бы сложно без русских ребят.

— Вашей жене Оле не скучно без подруг из России?
— Да, скучновато. Но ничего страшного, — улыбается Сергей.

—  Как вы относитесь к болельщикам, которые болеют в плей-офф против «Коламбуса», чтобы Бобровский снова приехал в сборную России?
— Я бы так сказал, что у каждого свои цели. Это будет самый важный плей-офф в моей жизни. Я хочу проявить себя хорошо и помочь команде.

—  НХЛ запретила своим игрокам ехать на Олимпиаду, и лига разбилась на два лагеря. Одни хоккеисты говорят, что поедут в Пхенчхан несмотря ни на что. Другие помнят, что у них действующие контракты в лиге. Вы на чьей стороне?
— Это очень печально, что на сегодняшний день игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду. А я очень хочу поехать в Пхенчхан. Потому что считаю, что Олимпиада — самое главное спортивное событие. Да, на Кубке мира тоже было интересно. Но у Олимпийских игр очень богатая история. Спортивное состязание, в котором участвуют все лучшие спортсмены.

Хочется быть частью этого, участвовать в Олимпиаде. Это важно и для популяризации хоккея во всем мире. А что касается того, к какому лагерю я отношусь… Будем смотреть, как все сложится. Пока не время что-то решать. Я не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду в любом случае. Изучим, какая будет ситуация ближе к Пхенчхану.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Третьяк: Приезд Овечкина на ОИ нельзя исключать, но ФХР будет уважать правила НХЛ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Приезд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Олимпиаду 2018 года нельзя исключать, но Федерация хоккея России (ФХР) будет уважать правила Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Трава гниет? Так сейчас выглядит поле дорогущего стадиона «Зенита» (фото)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)