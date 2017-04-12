Сергей Бобровский: Я не буду бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду
Один из лучших вратарей лиги Сергей Бобровский дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии.
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Понятно, что «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, можно отдавать Сергею Бобровскому уже сейчас. Кстати, на сайте НХЛ прошло голосование, и 14 экспертов из 14-ти вручили Бобу этот приз.
Тут нет никакой интриги. Бобровский стал первым в лиге по проценту отраженных бросков (93,1%). Он лидирует по шайбам, пропущенным в среднем за матч (2,06). Третий среди самых побеждающих вратарей (41), вперед чуть ушли только Брэйден Холтби и Кэм Тальбо (по 42).
А главное, «Коламбус» в этом сезоне потряс всех тем, что одержал 16 побед подряд, взлетел на четвертое место во всей лиге (108 очков). А в прошлом чемпионате было 27-е место и 76 очков. Почувствуйте разницу.
Бобровский дал интервью «Советскому спорту» после матча в Филадельфии. В этом городе он начинал энхаэловскую карьеру. Парень, которого даже не выбирали на драфте НХЛ, приехал как дублер Ильи Брызгалова. А после обмена в «Коламбус» смог взять свою первую «Везину» — в 2013 году. Спустя четыре года будет вторая….
— Сергей, поздравляю с отличным сезоном. Не ожидала увидеть вас в воротах «Коламбуса» в Филадельфии. Думала, вас поберегут к
— Возможно это потому, что мы играем два дня подряд. Так решили тренеры.
— Вашим мнением не интересовались, где удобнее выйти — в Филадельфии или в Торонто?
— Я просто не люблю забивать себе голову такими вопросами. Где получше, где похуже. Мне что говорят, то я и выполняю.
— У вас перестало екать сердце от приезда в Филадельфию, где вы начинали карьеру в НХЛ?
— Ну да, я бы сказал, что уже спокойнее отношусь к таким матчам.
— Можно ли сказать, что это самый удачный сезон в вашей карьере?
— Сложно пока делать выводы, если честно. Впереди —
— Чем можно объяснить успех ваш лично и команды?
В этом плане я очень рад, что свою главную задачу я выполнил — провел полностью регулярный чемпионат.
— А как удалось стабилизировать здоровье? Ведь травма паха носит хронический характер.
— Я работал с нужными людьми. Готовился, уделял этому внимание. Все равно я становлюсь старше, узнаю больше о себе. Теперь я лучше чувствую свое тело.
— Раньше в вашей команды было много русских. Теперь вы остались один. Не мешает, что круг общения сузился?
— Сейчас уже нет проблем с английским языком. Чувствую себя комфортно. Все в порядке. Вот в первые два года в НХЛ было бы сложно без русских ребят.
— Вашей жене Оле не скучно без подруг из России?
— Да, скучновато. Но ничего страшного, — улыбается Сергей.
— Как вы относитесь к болельщикам, которые болеют в
— Я бы так сказал, что у каждого свои цели. Это будет самый важный
— НХЛ запретила своим игрокам ехать на Олимпиаду, и лига разбилась на два лагеря. Одни хоккеисты говорят, что поедут в Пхенчхан несмотря ни на что. Другие помнят, что у них действующие контракты в лиге. Вы на чьей стороне?
— Это очень печально, что на сегодняшний день игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду. А я очень хочу поехать в Пхенчхан. Потому что считаю, что Олимпиада — самое главное спортивное событие. Да, на Кубке мира тоже было интересно. Но у Олимпийских игр очень богатая история. Спортивное состязание, в котором участвуют все лучшие спортсмены.
Хочется быть частью этого, участвовать в Олимпиаде. Это важно и для популяризации хоккея во всем мире. А что касается того, к какому лагерю я отношусь… Будем смотреть, как все сложится. Пока не время
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