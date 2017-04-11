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11 апреля 2017, 13:38 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Третьяк: Приезд Овечкина на ОИ нельзя исключать, но ФХР будет уважать правила НХЛ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Приезд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Олимпиаду 2018 года нельзя исключать, но Федерация хоккея России (ФХР) будет уважать правила Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

НХЛ 3 апреля объявила о том, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года, после чего Овечкин заявил, что все равно поедет в Пхенчхан.

«Сложно говорить о том, может ли Александр Овечкин приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Все возможно в этом мире, вы же понимаете, ничего нельзя исключать. Но ФХР, безусловно, будет уважать правила НХЛ, и мы хотим, чтобы они наши правила и международные правила уважали, все-таки мы в одном мире живем. Посмотрим, как решится вопрос, но это уже проблемы НХЛ: или они отпускают всех, или никого, или выборочно», — сказал Третьяк журналистам.

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