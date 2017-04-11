Третьяк: Приезд Овечкина на ОИ нельзя исключать, но ФХР будет уважать правила НХЛ

НХЛ 3 апреля объявила о том, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года, после чего Овечкин заявил, что все равно поедет в Пхенчхан.

«Сложно говорить о том, может ли Александр Овечкин приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Все возможно в этом мире, вы же понимаете, ничего нельзя исключать. Но ФХР, безусловно, будет уважать правила НХЛ, и мы хотим, чтобы они наши правила и международные правила уважали, все-таки мы в одном мире живем. Посмотрим, как решится вопрос, но это уже проблемы НХЛ: или они отпускают всех, или никого, или выборочно», — сказал Третьяк журналистам.