Третьяк во вторник обсудит с IIHF вопрос о недопуске игроков НХЛ на ОИ-2018

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3 апреля руководство НХЛ объявило, что не будет делать паузу в календаре для участия своих игроков в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«Сегодня у нас назначена телефонная беседа с Фазелем, он обзванивает все федерации. Обсудим сложившуюся ситуацию», — сказал Третьяк.

О своем решении приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ, ранее сообщил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. «Сложно говорить об этом, все возможно в этом мире. ФХР будет уважать решение НХЛ, но мы хотим, чтобы и они уважали нас. Мы живем в одном хоккейном мире, поэтому как этот вопрос решится, не знаю. НХЛ должна сама решить эту проблему, определиться, пускают они или нет игроков», — отметил Третьяк.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.