Третьяк во вторник обсудит с IIHF вопрос о недопуске игроков НХЛ на ОИ-2018
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк проведет во вторник телефонный разговор с главой Международной федерацией хоккея (IIHF) Рене Фазелем по ситуации с недопуском игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.
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3 апреля руководство НХЛ объявило, что не будет делать паузу в календаре для участия своих игроков в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
«Сегодня у нас назначена телефонная беседа с Фазелем, он обзванивает все федерации. Обсудим сложившуюся ситуацию», — сказал Третьяк.
О своем решении приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ, ранее сообщил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. «Сложно говорить об этом, все возможно в этом мире. ФХР будет уважать решение НХЛ, но мы хотим, чтобы и они уважали нас. Мы живем в одном хоккейном мире, поэтому как этот вопрос решится, не знаю. НХЛ должна сама решить эту проблему, определиться, пускают они или нет игроков», — отметил Третьяк.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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