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11 апреля 2017, 13:16 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

Третьяк: И без энхаловцев олимпийский турнир будет высокого класса

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о том, какой будет Олимпиада-2018 без игроков из НХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о том какой будет Олимпиада-2018 без игроков из <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Это решение принято НХЛ. Надеюсь, что оно не окончательное, но если оно будет принято, то мы к этому готовы. У нас есть олимпийская сборная, которую мы два года обкатываем. На Евротуре мы обкатываем молодёжь. Я трёхкратный олимпийский чемпион, и никто не говорил мне, что эти медали как-то неправильно заработаны, хотя на тех Играх не было ни одного профессионала.

Олимпийский чемпион — он и в Африке олимпийский чемпион. Гарантирую, что Олимпиада в Пхёнчхане будет высочайшего класса. Каждая команда, которая приедет на турнир, будет очень высокого класса. Вы увидите в Германии и Франции, какими сложными будут матчи. Даже если не будет энхаэловцев, турнир всё равно будет высокого класса», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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Третьяк: Приезд Овечкина на ОИ нельзя исключать, но ФХР будет уважать правила НХЛ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Приезд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Олимпиаду 2018 года нельзя исключать, но Федерация хоккея России (ФХР) будет уважать правила Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
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