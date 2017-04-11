Третьяк: И без энхаловцев олимпийский турнир будет высокого класса

«Это решение принято НХЛ. Надеюсь, что оно не окончательное, но если оно будет принято, то мы к этому готовы. У нас есть олимпийская сборная, которую мы два года обкатываем. На Евротуре мы обкатываем молодёжь. Я трёхкратный олимпийский чемпион, и никто не говорил мне, что эти медали как-то неправильно заработаны, хотя на тех Играх не было ни одного профессионала.



Олимпийский чемпион — он и в Африке олимпийский чемпион. Гарантирую, что Олимпиада в Пхёнчхане будет высочайшего класса. Каждая команда, которая приедет на турнир, будет очень высокого класса. Вы увидите в Германии и Франции, какими сложными будут матчи. Даже если не будет энхаэловцев, турнир всё равно будет высокого класса», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.