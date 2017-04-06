Они заменят Прайса и Кросби

До сих пор нет ясности в том, кто же сможет участвовать в корейской Олимпиаде. Я связывался с вице-президентом НХЛ Биллом Дэйли, и он сказал, что пока не принято никаких решений по поводу игроков АХЛ. Непонятно, позволят ли им сыграть в Пхенчхане. Причем абсолютное большинство хоккеистов Американской хоккейной лиги имеет двусторонние контракты. Технически — они тоже энхаэловцы. Поэтому в ориентировочный состав ахаэловцев решил не включать.

С NCAA сложно что-то предугадать. Окно для подписания контрактов со студентами открылось. Потихоньку их будут разбирать. Спенсер Фу будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Алекс Керфут, Дэниэл Ливенс и Макс Френч заканчивают университет, Тайсон Джост отправится в «Колорадо». Дилан Сикура останется еще на год, вместе с ним наверняка и Джейк Эванс. Их появление вероятно, но вряд ли они сильнее тех канадцев, что играют в Европе.

С молодежными лигами проще. Парни вроде Сэма Стила, Дилана Строума и Мэтью Барзэла наверняка будут играть в НХЛ. То же касается и Нолана Патрика, если он приведет в порядок здоровье. Главные звезды уйдут, а те кто останутся — попросту не потянут. Ну, а ребята вроде Джозефа Велено и Райана Меркли, канадские топ-проспекты драфта-2018, еще совсем-совсем сырые.

К сожалению, дозвониться до Тома Ренни — главы канадской федерации хоккея — не удалось. Он как раз мог бы прояснить некоторые вопросы, касающиеся объявленного им плана Б. Но из слов Шона Бурка, которого перед началом этого сезона назначили генеральным менеджером сборной Канады на Кубок Германии и Кубок Шпенглера, поставив заодно задачу изучить игроков из Европы, становится ясно, что именно на европейцев и будет сделана ставка. Бурк, кстати, выступал на Олимпиаде в Альбервиле, где «Кленовые» добыли серебро. Туда приехали 10 энхаэловцев, бастовавший Эрик Линдрос из Молодежной лиги Онтарио, пять представителей фарм-лиг Северной Америки и шесть хоккеистов, игравших в европейских лигах.

Сейчас в Европе канадцев значительно больше, выбор есть. Конечно, это не энхаэловцы, но тоже вполне добротные игроки, в большинстве случаев нашедшие себя именно на больших площадках, на которых Олимпиада и будет проводиться.

ВРАТАРИ (3)

Бен Скривенс («Динамо» Мн), Барри Браст («Слован»), Дэнни Тэйлор («Сибирь»).

Всем троим, понятно, далеко до Кэри Прайса, но по европейским меркам это очень неплохие вратари. Скривенс так и вовсе — один из сильнейших в КХЛ. Да, в плей-офф ему накидали полную котомку шайб, но он последний, кого можно винить — минчане попросту поплыли, бросив его на растерзание нападающим «Локомотива». А в регулярке он свое «Динамо» именно что тащил. Выдавая в каждом матче по несколько убойных сэйвов. На фоне Сорокина, Коскинена, Линдбека/Фаста или Францоуза/Фурха он статистом точно не будет. Браст, блестяще играющий клюшкой и очень куражистый, всегда будет готов подменить Бена по прозвищу «профессор».

ЗАЩИТНИКИ (8)

Крис Ли («Металлург» Мг), Мэт Робинсон («Динамо» М), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн), Максим Норо («Берн», Швейцария), Кэм Баркер («Барыс»), Шон Лалонд («Кельн», Германия), Джефф Кинрэйд («Нефтехимик»), Джесси Блэкер («Нюрнберг», Германия).

Очень мобильная вырисовывается оборона, правда, сила ее как раз в атакующих действиях. Немудрено, ведь европейские клубы ищут себе именно креативных защитников. Домоседами можно и своими обойтись. Впрочем, практически все представленные оборонцы достаточно универсальны. Ли и Робинсон входят в число лучших в КХЛ, Норо — один из лучших в Швейцарии, Лалонд и Блэкер — главные претенденты на звание лучшего в бундеслиге, Граньяни даже играл на чемпионате мира. То есть нельзя сказать, что европейские сборные будут серьезно превосходить Канаду в этой линии.

НАПАДАЮЩИЕ (12)

Максим Тальбот, Брэндон Козун (оба — «Локомотив»), Пол Щехура («Трактор»), Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон (оба — «Динамо» Мн), Джастин Азеведо («Ак Барс»), Жильбер Брюле («Нефтехимик»), Бад Холлоуэй («Шеллефтео», Швеция), Франсис Паре («Автомобилист»), Эндрю Эббетт («Берн», Швейцария), Ник Спэлинг («Женева-Серветт», Швейцария), Дастин Джеффри («Лозанна», Швейцария).