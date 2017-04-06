Они заменят Прайса и Кросби
«СЭ» прикидывает, каким может быть состав действующего олимпийского чемпиона на Играх в Пхенчхане.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До сих пор нет ясности в том, кто же сможет участвовать в корейской Олимпиаде. Я связывался с
С NCAA сложно
С молодежными лигами проще. Парни вроде Сэма Стила, Дилана Строума и Мэтью Барзэла наверняка будут играть в НХЛ. То же касается и Нолана Патрика, если он приведет в порядок здоровье. Главные звезды уйдут, а те кто останутся — попросту не потянут. Ну, а ребята вроде Джозефа Велено и Райана Меркли, канадские
К сожалению, дозвониться до Тома Ренни — главы канадской федерации хоккея — не удалось. Он как раз мог бы прояснить некоторые вопросы, касающиеся объявленного им плана Б. Но из слов Шона Бурка, которого перед началом этого сезона назначили генеральным менеджером сборной Канады на Кубок Германии и Кубок Шпенглера, поставив заодно задачу изучить игроков из Европы, становится ясно, что именно на европейцев и будет сделана ставка. Бурк, кстати, выступал на Олимпиаде в Альбервиле, где «Кленовые» добыли серебро. Туда приехали 10 энхаэловцев, бастовавший Эрик Линдрос из Молодежной лиги Онтарио, пять представителей
Сейчас в Европе канадцев значительно больше, выбор есть. Конечно, это не энхаэловцы, но тоже вполне добротные игроки, в большинстве случаев нашедшие себя именно на больших площадках, на которых Олимпиада и будет проводиться.
ВРАТАРИ (3)
Бен Скривенс («Динамо» Мн), Барри Браст («Слован»), Дэнни Тэйлор («Сибирь»).
Всем троим, понятно, далеко до Кэри Прайса, но по европейским меркам это очень неплохие вратари. Скривенс так и вовсе — один из сильнейших в КХЛ. Да, в
ЗАЩИТНИКИ (8)
Крис Ли («Металлург» Мг), Мэт Робинсон («Динамо» М),
Очень мобильная вырисовывается оборона, правда, сила ее как раз в атакующих действиях. Немудрено, ведь европейские клубы ищут себе именно креативных защитников. Домоседами можно и своими обойтись. Впрочем, практически все представленные оборонцы достаточно универсальны. Ли и Робинсон входят в число лучших в КХЛ, Норо — один из лучших в Швейцарии, Лалонд и Блэкер — главные претенденты на звание лучшего в бундеслиге, Граньяни даже играл на чемпионате мира. То есть нельзя сказать, что европейские сборные будут серьезно превосходить Канаду в этой линии.
НАПАДАЮЩИЕ (12)
Максим Тальбот, Брэндон Козун (оба — «Локомотив»), Пол Щехура («Трактор»), Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон (оба — «Динамо» Мн), Джастин Азеведо («Ак Барс»), Жильбер Брюле («Нефтехимик»), Бад Холлоуэй («Шеллефтео», Швеция), Франсис Паре («Автомобилист»), Эндрю Эббетт («Берн», Швейцария), Ник Спэлинг («Женева-Серветт», Швейцария), Дастин Джеффри («Лозанна», Швейцария).
Даже на фоне сборной России, в одночасье ставшей главным фаворитом Игр, нападение сборной Канады выглядит достаточно солидно. Есть и признанные бомбардиры, и классные снайперы, и силовые нападающие, способные таскать рояль. Есть кому и в меньшинстве выжигать лед, и в большинстве феерить. Причем атака весьма скоростная подбирается. И многие являются лидерами своих клубов. Условные финны или чехи такому подбору форвардов даже позавидуют. Так что рановато списывать канадцев со счетов. Они многим дадут прикурить даже чисто европейской командой. Могут и на золото замахнуться — у
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