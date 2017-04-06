Мутко: Интересы коммерции не должны лишать спортсменов возможности выступать на ОИ

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В понедельник Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о том, что не разрешит своим игрокам выступать на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и не будет ради Игр прерывать регулярный чемпионат. На следующий день нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил, что он сыграет на Олимпиаде вне зависимости от любого решения лиги. НХЛ прерывала регулярный чемпионат ради олимпийского турнира начиная с Игр 1998 года.

«Все-таки Олимпийские игры — это мечта многих спортсменов, это некая вершина пирамиды, к чему должен стремиться человек в спорте вне зависимости от вида. Забирать такое право у человека — не совсем верно, — сказал Мутко. — Никакие вопросы интересов бизнеса, потери доходов, хотя это и обсуждаемые вещи, не должны закрывать возможности реализовать себя на Олимпиаде. Она может быть раз в жизни».