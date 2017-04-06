Алексей Касатонов: Не верю, что НХЛ сделает для Овечкина исключение
Двукратный олимпийский чемпион — о Пхенчхане-2018.
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР,
НХЛ ТАКТИЧНО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЗАЯВЛЕНИЕ САШИ.
— Александр Овечкин без тени сомнений заявил, что в любом случае поедет играть в Пхенчхан. Насколько,
— Саша до этого говорил то же самое — и остался верен себе. Мы знаем, что он всегда стремится играть за сборную. Но дальше ситуация, думаю, перейдет в правовое поле. Юристы должны понять, насколько все это осуществимо. Ведь в силе договор между ИИХФ и НХЛ о том, при каких раскладах игрок по ходу сезона может выступать за национальную команду, если он находится под контрактом в клубе НХЛ.
Если Саша решит идти до конца, это может спровоцировать негативную волну по отношению к нему со стороны лиги. И чем все это закончится — предсказать сложно. Есть позиция Теда Леонсиса, которая выпадает из общей энхаэловской тенденции, — и оттого на общем фоне удивительна. Она провоцирует конфликтную ситуацию внутри корпорации. Мне кажется, что также многое будет зависеть от жесткости позиции Ассоциации игроков.
— НХЛПА уже сделала жесткое официальное заявление, тональность которого даже не слишком свойственна политкорректной североамериканской риторике.
— Речь не только о словах, но и о действиях. Если профсоюз не примет решения, идущего вразрез с решением НХЛ, то Саше будет сложно одному идти против всех.
— Тогда может ли Овечкин возглавить бунт целой группы недовольных звезд? Ведь за последние двое суток мы читали уже десятки крайне раздраженных заявлений ведущих хоккеистов лиги, которые, похоже, эмоционально готовы к взрыву.
— В целом вижу, что все топовые игроки лиги испытывают огромное желание играть на Олимпиаде. Они понимают, что в жизни обычно дается только
Я обратил внимание, что НХЛ достаточно тактично и не агрессивно отреагировала на слова Овечкина. Гэри Бэттмен сказал, что сейчас не время комментировать его заявление. Это дает надежду, что решение лиги еще не окончательное, и остается возможность договориться.
— Могут ли, на ваш взгляд, сделать персональное исключение для Овечкина? Или НХЛ будет действовать по принципу «всем или никому»?
— В корпорации закон един для всех. Даже если хозяин клуба отпускает игрока на Игры. Леонсис явно поторопился со своим заявлением. Для меня очевидно, что одни и те же правила будут действовать для каждого.
— Не может ли все закончиться грандиозным конфликтом хоккеиста с НХЛ, разрывом контракта и отъездом в Россию?
— Не хочу заглядывать так далеко. На данный момент у него есть многолетний контракт с «Вашингтоном». И все гораздо сложнее, чем кажется.
— Но у Ильи Ковальчука тоже в свое время был многолетний контракт. И лично вы участвовали в процессе его разрыва и переезда из «Нью-Джерси» в СКА.
— Там клуб его отпустил не на Олимпийские игры, а вообще, видя желание Ильи вернуться в Россию и играть в СКА. Здесь — другая ситуация.
— Как бы вы отнеслись к гипотетическому возвращению Овечкина в Россию? Мне кажется, очевидно: по уровню таланта ему пока нужно играть в лучшей лиге мира.
— Это не мой вопрос. У Саши отличная карьера, он в полном расцвете. И это может быть только его решение.
ДЛЯ МИРОВОГО ХОККЕЯ ЭТО ШАГ НАЗАД.
— Решение НХЛ не ехать в Пхенчхан стало для вас неожиданностью?
— Думал, стороны
— Как генеральный менеджер сборной России на двух Олимпиадах с участием всех сильнейших, включая Нагано-98, человек, варившийся в атмосфере современных Игр, вы сильно разочарованы?
— То, что профессионалы 19 лет назад начали играть на Олимпиадах, стало большим шагом в развитии и популяризации хоккея. Говорю вам это как трехкратный участник и двукратный олимпийский чемпион. Как игрок — и как человек, который после реформы участвовал в Играх уже в другой роли. Они стали намного престижнее. И поэтому надо признать: если то, о чем объявлено сейчас, действительно сбудется — это шаг назад в развитии мирового хоккея.
Но бизнес есть бизнес, и если решение не изменится, то нужно не горевать, а делать все, что от нас зависит, чтобы сработать в такой ситуации на максимуме. Что касается сборной России, то у нас остается время для маневра. Есть, например, возможность притормозить
— В частности, хедлайнеров из этого списка: Ковальчука, Шипачева, Дадонова, Ткачева, Шалунова.
— Плюс есть возможность вытащить из НХЛ ряд игроков, у которых заканчиваются контракты. Думаю, и КХЛ, и ФХР понимают важность Олимпиады и работы на благо сборной. И сообща найдут возможности для того, чтобы
Здесь также важно то, что есть клуб СКА с тренерским штабом сборной. В этом плане, чтобы победить на Олимпиаде, больше плюсов, чем минусов. И календарь наверняка будет сверстан под сборную. В общем, мы имеем возможность хорошо подготовиться и укомплектоваться. То есть сделать все, чтобы выиграть.
ДЛЯ ЗНАРКА БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ — У НЕГО МАЛО ОПЫТА РАБОТЫ С ЭНХАЭЛОВЦАМИ.
— Но можно ли говорить о том, что на Знарка в этой ситуации обрушится куда большее давление, чем это было бы при участии игроков НХЛ?
— Думаю, что Олег в своей тренерской карьере уже прошел достаточно, чтобы с этим давлением справиться. Несомненно, такой вариант уже рассматривался и прорабатывался. Для Знарка вижу в нем больше плюсов. Если говорить откровенно, опыта работы с энхаэловцами у него не очень много — только Кубок мира и приезды игроков
— Не обесценится ли теперь звание олимпийского чемпиона?
— Нет, не обесценится. Олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. У меня, дважды выигрывавшего это звание, никто не спрашивает, играли ли там (в Сараево-84 и Калгари-88. — Прим. И. Р.) все сильнейшие. Все, кто выиграл Олимпиаду, остаются в истории. И все равно выиграть турнир в Пхенчхане будет нелегко.
— Но согласны, что в этом случае сборной России становится главным фаворитом?
— КХЛ — вторая по качеству лига после НХЛ в мире. И то качество игроков, которые у нас сейчас есть, позволяет на это рассчитывать. Это и Ковальчук, и Дацюк, и Шипачев, и Дадонов, и Войнов, и ряд других.
— Согласны с тем, что в наибольшем укреплении нуждается линия обороны, и заполучить хотя бы на сезон в КХЛ Орлова, Куликова, Нестерова, у которых заканчиваются контракты, важнее всего?
— Не хотелось бы давать советы тренерам. Они и сами все знают. Но если можно усилить любую линию — ее надо усиливать.
НЕ ДУМАЮ, ЧТО СРЕДИ ХОККЕИСТОВ ЕСТЬ ПОЛНОЕ ЕДИНОДУШИЕ.
— У вас есть понимание, в чем главная причина решения НХЛ?
— По всему, что я читал, НХЛ так и не дала четкого разъяснения —
Вторая причина, которую услышал Буре, очевидна. Хоккей — безусловный вид спорта номер один на Зимних Олимпийских играх, у него самая большая зрительская аудитория. И хозяева клубов НХЛ хотят долю от доходов, которые получает МОК. От того же телевидения. Но им этого не дают.
Третье — усталость игроков на фоне многочасовых перелетов и интенсивного турнира и увеличивающаяся
— Хоккеисты достаточно яростно выступили против решения НХЛ. Их
— Все же не думаю, что среди них есть полное единодушие. Те, кто понимает, что у них есть шансы участвовать в Играх, — конечно, за участие НХЛ. В первую очередь звезды и все европейцы. Для них это большая потеря.
Но в лиге есть достаточно много игроков, которые знают, что никогда не попадут на Олимпиаду. И они — против этого перерыва, который ведет к уплотнению календаря в оставшееся время. Речь о примерно 70 процентах североамериканцев среднего уровня. Как правило, у них нет международного опыта, и они не понимают привлекательности этих соревнований.
Они живут в своей, чисто энхаэловской реальности, и для них единственная мечта в карьере, — это Кубок Стэнли. Понимания, что такое выходить играть за сборную на крупнейших соревнованиях, у них нет. Возможно, они слышали, что на Олимпиадах хоккеисты живут не в самых комфортных условиях, тогда как в НХЛ по Америке и Канаде ты летаешь чартерами и останавливаешься в лучших гостиницах. Поэтому у игроков тоже идет расслоение, которым НХЛ могло и может воспользоваться.
— В долгосрочной перспективе может ли явная конфронтация, на которую лига пошла со своими главными активами, игроками, обернуться против нее? Со стороны это не выглядит самым дальновидным решением.
— Думаю, что там работают достаточно умные люди, которые продумывают дальнейшее развитие событий. В коллективном договоре четко прописано, что профсоюз подчиняется тем или иным решениям лиги. Все это —
ПЕРВЫЙ ШАГ В КИТАЙ СДЕЛАЛА РОССИЯ.
— Поедет ли,
— Как я понимаю, позиция МОК и ИИХФ — и они на этом играют — в том, что если вы (то есть НХЛ. — Прим. И. Р.) не едете сюда, то не едете и в Пекин.
— Ну, не так жестко. Фазель сказал, что просто переговоры с НХЛ тогда будут вестись совсем на других условиях.
— Если НХЛ не соглашается ехать на Олимпиаду на сегодняшних условиях, а там они будут еще хуже, — то лига явно не поедет. Логика в том, что НХЛ не вернется на Игры до тех пор, пока их условия не будут выполнены.
— А должен ли МОК
— Это очень сложный
— Тем не менее в этом году НХЛ поедет в Китай проводить выставочные матчи. Не опасаетесь, что североамериканцы перехватит китайский рынок у КХЛ, и Олимпиада-2022 будет для этого использована?
— Первый и очень дальновидный шаг в деле освоения китайского рынка сделала Россия. У КХЛ сложились позитивные отношения с руководством китайского спорта, и они должны помочь в дальнейшем. Правда, немного смущает, что сейчас «Куньлунь» возглавил Майк Кинэн, который, конечно, уже наполовину русский, но по паспорту
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