Алексей Касатонов: Не верю, что НХЛ сделает для Овечкина исключение

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, экс-защитник «Нью-Джерси», «Анахайма», «Сент-Луиса» и «Бостона», а впоследствии генеральный менеджер сборной России на двух Олимпиадах с участием игроков НХЛ (включая самую успешную — в Нагано-1998) дал интервью обозревателю «СЭ» о решении лиги не участвовать в Играх-2018.

НХЛ ТАКТИЧНО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЗАЯВЛЕНИЕ САШИ.

— Александр Овечкин без тени сомнений заявил, что в любом случае поедет играть в Пхенчхан. Насколько, по-вашему, это реалистично? — вопрос Касатонову.

— Саша до этого говорил то же самое — и остался верен себе. Мы знаем, что он всегда стремится играть за сборную. Но дальше ситуация, думаю, перейдет в правовое поле. Юристы должны понять, насколько все это осуществимо. Ведь в силе договор между ИИХФ и НХЛ о том, при каких раскладах игрок по ходу сезона может выступать за национальную команду, если он находится под контрактом в клубе НХЛ.

Если Саша решит идти до конца, это может спровоцировать негативную волну по отношению к нему со стороны лиги. И чем все это закончится — предсказать сложно. Есть позиция Теда Леонсиса, которая выпадает из общей энхаэловской тенденции, — и оттого на общем фоне удивительна. Она провоцирует конфликтную ситуацию внутри корпорации. Мне кажется, что также многое будет зависеть от жесткости позиции Ассоциации игроков.

— НХЛПА уже сделала жесткое официальное заявление, тональность которого даже не слишком свойственна политкорректной североамериканской риторике.

— Речь не только о словах, но и о действиях. Если профсоюз не примет решения, идущего вразрез с решением НХЛ, то Саше будет сложно одному идти против всех.

— Тогда может ли Овечкин возглавить бунт целой группы недовольных звезд? Ведь за последние двое суток мы читали уже десятки крайне раздраженных заявлений ведущих хоккеистов лиги, которые, похоже, эмоционально готовы к взрыву.

— В целом вижу, что все топовые игроки лиги испытывают огромное желание играть на Олимпиаде. Они понимают, что в жизни обычно дается только две-три возможности участвовать в Олимпийских играх. И одной из них (а может, и всеми последующими) никто из них жертвовать не хочет.

Я обратил внимание, что НХЛ достаточно тактично и не агрессивно отреагировала на слова Овечкина. Гэри Бэттмен сказал, что сейчас не время комментировать его заявление. Это дает надежду, что решение лиги еще не окончательное, и остается возможность договориться.

— Могут ли, на ваш взгляд, сделать персональное исключение для Овечкина? Или НХЛ будет действовать по принципу «всем или никому»?

— В корпорации закон един для всех. Даже если хозяин клуба отпускает игрока на Игры. Леонсис явно поторопился со своим заявлением. Для меня очевидно, что одни и те же правила будут действовать для каждого.

— Не может ли все закончиться грандиозным конфликтом хоккеиста с НХЛ, разрывом контракта и отъездом в Россию?

— Не хочу заглядывать так далеко. На данный момент у него есть многолетний контракт с «Вашингтоном». И все гораздо сложнее, чем кажется.

— Но у Ильи Ковальчука тоже в свое время был многолетний контракт. И лично вы участвовали в процессе его разрыва и переезда из «Нью-Джерси» в СКА.

— Там клуб его отпустил не на Олимпийские игры, а вообще, видя желание Ильи вернуться в Россию и играть в СКА. Здесь — другая ситуация.

— Как бы вы отнеслись к гипотетическому возвращению Овечкина в Россию? Мне кажется, очевидно: по уровню таланта ему пока нужно играть в лучшей лиге мира.

— Это не мой вопрос. У Саши отличная карьера, он в полном расцвете. И это может быть только его решение. Все-таки надо учитывать, что он еще не брал Кубок Стэнли, и у него есть желание выиграть и его, и Олимпиаду.

ДЛЯ МИРОВОГО ХОККЕЯ ЭТО ШАГ НАЗАД.

— Решение НХЛ не ехать в Пхенчхан стало для вас неожиданностью?

— Думал, стороны все-таки договорятся. Более того, и сейчас верю, что они постараются найти компромисс. Время еще есть, и об этом вслух сказал Рене Фазель — уже после того, как о решении НХЛ было объявлено. Да, заявления лиги были жесткие и конкретные, — но все же надеюсь, что не все еще решено.

— Как генеральный менеджер сборной России на двух Олимпиадах с участием всех сильнейших, включая Нагано-98, человек, варившийся в атмосфере современных Игр, вы сильно разочарованы?

— То, что профессионалы 19 лет назад начали играть на Олимпиадах, стало большим шагом в развитии и популяризации хоккея. Говорю вам это как трехкратный участник и двукратный олимпийский чемпион. Как игрок — и как человек, который после реформы участвовал в Играх уже в другой роли. Они стали намного престижнее. И поэтому надо признать: если то, о чем объявлено сейчас, действительно сбудется — это шаг назад в развитии мирового хоккея.

Но бизнес есть бизнес, и если решение не изменится, то нужно не горевать, а делать все, что от нас зависит, чтобы сработать в такой ситуации на максимуме. Что касается сборной России, то у нас остается время для маневра. Есть, например, возможность притормозить кого-то из числа игроков, которые собирались уезжать в НХЛ нынешним летом.

— В частности, хедлайнеров из этого списка: Ковальчука, Шипачева, Дадонова, Ткачева, Шалунова.

— Плюс есть возможность вытащить из НХЛ ряд игроков, у которых заканчиваются контракты. Думаю, и КХЛ, и ФХР понимают важность Олимпиады и работы на благо сборной. И сообща найдут возможности для того, чтобы кого-то привлечь.

Здесь также важно то, что есть клуб СКА с тренерским штабом сборной. В этом плане, чтобы победить на Олимпиаде, больше плюсов, чем минусов. И календарь наверняка будет сверстан под сборную. В общем, мы имеем возможность хорошо подготовиться и укомплектоваться. То есть сделать все, чтобы выиграть.

ДЛЯ ЗНАРКА БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ — У НЕГО МАЛО ОПЫТА РАБОТЫ С ЭНХАЭЛОВЦАМИ.

— Но можно ли говорить о том, что на Знарка в этой ситуации обрушится куда большее давление, чем это было бы при участии игроков НХЛ?

— Думаю, что Олег в своей тренерской карьере уже прошел достаточно, чтобы с этим давлением справиться. Несомненно, такой вариант уже рассматривался и прорабатывался. Для Знарка вижу в нем больше плюсов. Если говорить откровенно, опыта работы с энхаэловцами у него не очень много — только Кубок мира и приезды игроков из-за океана на чемпионаты мира. Ему легче будет подготовить сборную из игроков КХЛ.

— Не обесценится ли теперь звание олимпийского чемпиона?

— Нет, не обесценится. Олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. У меня, дважды выигрывавшего это звание, никто не спрашивает, играли ли там (в Сараево-84 и Калгари-88. — Прим. И. Р.) все сильнейшие. Все, кто выиграл Олимпиаду, остаются в истории. И все равно выиграть турнир в Пхенчхане будет нелегко.

— Но согласны, что в этом случае сборной России становится главным фаворитом?

— КХЛ — вторая по качеству лига после НХЛ в мире. И то качество игроков, которые у нас сейчас есть, позволяет на это рассчитывать. Это и Ковальчук, и Дацюк, и Шипачев, и Дадонов, и Войнов, и ряд других.

— Согласны с тем, что в наибольшем укреплении нуждается линия обороны, и заполучить хотя бы на сезон в КХЛ Орлова, Куликова, Нестерова, у которых заканчиваются контракты, важнее всего?

— Не хотелось бы давать советы тренерам. Они и сами все знают. Но если можно усилить любую линию — ее надо усиливать.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО СРЕДИ ХОККЕИСТОВ ЕСТЬ ПОЛНОЕ ЕДИНОДУШИЕ.

— У вас есть понимание, в чем главная причина решения НХЛ?

— По всему, что я читал, НХЛ так и не дала четкого разъяснения — из-за чего не договорились. Для меня это самое интересное. Деньги на покрытие транспортных расходов ИИХФ нашла. Что побудило лигу не отпустить игроков? Павел Буре разговаривал с одним из хозяев клубов — и тот объяснил, что это очень выгодные для НХЛ недели, когда у нее практически нет телевизионной конкуренции со стороны других видов спорта. Но то же самое было и раньше, что не помешало провести пять прекрасных Олимпиад.

Вторая причина, которую услышал Буре, очевидна. Хоккей — безусловный вид спорта номер один на Зимних Олимпийских играх, у него самая большая зрительская аудитория. И хозяева клубов НХЛ хотят долю от доходов, которые получает МОК. От того же телевидения. Но им этого не дают.

Третье — усталость игроков на фоне многочасовых перелетов и интенсивного турнира и увеличивающаяся из-за этого возможность травм. Но после Игр достаточно времени, чтобы восстановиться до плей-офф после небольших повреждений. А что касается одной-двух серьезных травм — вроде той, что получил в Сочи Джон Таварес из «Айлендерс», — то их и в самой НХЛ невозможно избежать. Это стечение обстоятельств.

— Хоккеисты достаточно яростно выступили против решения НХЛ. Их кто-то слышит?

— Все же не думаю, что среди них есть полное единодушие. Те, кто понимает, что у них есть шансы участвовать в Играх, — конечно, за участие НХЛ. В первую очередь звезды и все европейцы. Для них это большая потеря.

Но в лиге есть достаточно много игроков, которые знают, что никогда не попадут на Олимпиаду. И они — против этого перерыва, который ведет к уплотнению календаря в оставшееся время. Речь о примерно 70 процентах североамериканцев среднего уровня. Как правило, у них нет международного опыта, и они не понимают привлекательности этих соревнований.

Они живут в своей, чисто энхаэловской реальности, и для них единственная мечта в карьере, — это Кубок Стэнли. Понимания, что такое выходить играть за сборную на крупнейших соревнованиях, у них нет. Возможно, они слышали, что на Олимпиадах хоккеисты живут не в самых комфортных условиях, тогда как в НХЛ по Америке и Канаде ты летаешь чартерами и останавливаешься в лучших гостиницах. Поэтому у игроков тоже идет расслоение, которым НХЛ могло и может воспользоваться.

— В долгосрочной перспективе может ли явная конфронтация, на которую лига пошла со своими главными активами, игроками, обернуться против нее? Со стороны это не выглядит самым дальновидным решением.

— Думаю, что там работают достаточно умные люди, которые продумывают дальнейшее развитие событий. В коллективном договоре четко прописано, что профсоюз подчиняется тем или иным решениям лиги. Все это — опять-таки в юридической плоскости. Игроки могут хотеть участвовать в Олимпиаде и делать какие угодно заявления, но далеко не все в их руках.

ПЕРВЫЙ ШАГ В КИТАЙ СДЕЛАЛА РОССИЯ.

— Поедет ли, по-вашему, НХЛ на следующую Олимпиаду в Пекине, и легко ли будет это сделать после отказа от Пхенчхана?

— Как я понимаю, позиция МОК и ИИХФ — и они на этом играют — в том, что если вы (то есть НХЛ. — Прим. И. Р.) не едете сюда, то не едете и в Пекин.

— Ну, не так жестко. Фазель сказал, что просто переговоры с НХЛ тогда будут вестись совсем на других условиях.

— Если НХЛ не соглашается ехать на Олимпиаду на сегодняшних условиях, а там они будут еще хуже, — то лига явно не поедет. Логика в том, что НХЛ не вернется на Игры до тех пор, пока их условия не будут выполнены.

— А должен ли МОК как-то пойти навстречу НХЛ по части коммерческих и телевизионных прав?

— Это очень сложный финансово-экономический вопрос. Хоккей все равно завязан с общим олимпийским движением и другими видами спорта. Дашь послабление одному — того же потребуют другие.

— Тем не менее в этом году НХЛ поедет в Китай проводить выставочные матчи. Не опасаетесь, что североамериканцы перехватит китайский рынок у КХЛ, и Олимпиада-2022 будет для этого использована?