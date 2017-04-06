Международный олимпийский комитет выпустил ролик в поддержку Овечкина

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В понедельник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не намерена приостанавливать регулярный чемпионат в следующем сезоне и не планирует давать своим игрокам разрешение на участие в Олимпиаде 2018 года. Однако Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов заявили во вторник, что намерены сыграть на Играх вне зависимости от решения НХЛ.

В ролике Овечкин говорит следующее: «Если кто-то скажет мне не ехать (на Олимпиаду — прим. ТАСС), мне неважно. Я все равно поеду». Затем появляются надписи: «Хватит ли вам смелости сказать Овечкину, что ему делать?» и «Капитан “Вашингтон Кэпиталз” намерен сыграть за сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в то время непонятно, приедут ли туда все остальные игроки НХЛ, или нет».

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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