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6 апреля 2017, 14:25 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Международный олимпийский комитет выпустил ролик в поддержку Овечкина

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Канал Международного олимпийского комитета (МОК) сделал ролик, посвященный форварду сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александру Овечкину. Ролик опубликован на странице канала МОК в Twitter.

<em>МОСКВА 6 апреля. /ТАСС/.</em> Канал Международного олимпийского комитета (МОК) сделал ролик посвященный форварду сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вашингтон Александру <span class=error>Овечкину</span>. Ролик опубликован на странице канала МОК в Twitter. Увеличить
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В понедельник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не намерена приостанавливать регулярный чемпионат в следующем сезоне и не планирует давать своим игрокам разрешение на участие в Олимпиаде 2018 года. Однако Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов заявили во вторник, что намерены сыграть на Играх вне зависимости от решения НХЛ.

В ролике Овечкин говорит следующее: «Если кто-то скажет мне не ехать (на Олимпиаду — прим. ТАСС), мне неважно. Я все равно поеду». Затем появляются надписи: «Хватит ли вам смелости сказать Овечкину, что ему делать?» и «Капитан “Вашингтон Кэпиталз” намерен сыграть за сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в то время непонятно, приедут ли туда все остальные игроки НХЛ, или нет».

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Защитник «Монреаля» Марков считает, что слишком стар для выступления на ОИ-2018

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Андрей Марков не планирует выступать за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в силу возраста. Слова хоккеиста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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