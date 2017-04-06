Международный олимпийский комитет выпустил ролик в поддержку Овечкина
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Канал Международного олимпийского комитета (МОК) сделал ролик, посвященный форварду сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александру Овечкину. Ролик опубликован на странице канала МОК в Twitter.
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В понедельник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не намерена приостанавливать регулярный чемпионат в следующем сезоне и не планирует давать своим игрокам разрешение на участие в Олимпиаде 2018 года. Однако Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов заявили во вторник, что намерены сыграть на Играх вне зависимости от решения НХЛ.
В ролике Овечкин говорит следующее: «Если
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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