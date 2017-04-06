Защитник «Монреаля» Марков считает, что слишком стар для выступления на ОИ-2018
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Андрей Марков не планирует выступать за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в силу возраста. Слова хоккеиста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Я слишком стар для выступления за сборную», — сказал 38-летний защитник, чей контракт с «Монреалем» истекает в конце нынешнего сезона.
Марков выступал за сборную России на Играх 2006, 2010 и 2014 годов. В составе национальной команды он завоевал золото чемпионата мира — 2008 и бронзу мировых первенств 2005 и 2007 годов.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года. Это решение раскритиковали многие ведущие игроки лиги. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заявили во вторник, что намерены сыграть на Играх вне зависимости от решения НХЛ. В среду председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что ФХР планирует вернуть игроков с истекающими контрактами с клубами НХЛ в Россию.
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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