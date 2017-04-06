Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29333377/
6 апреля 2017, 10:18 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Защитник «Монреаля» Марков считает, что слишком стар для выступления на ОИ-2018

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Андрей Марков не планирует выступать за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в силу возраста. Слова хоккеиста приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Я слишком стар для выступления за сборную», — сказал 38-летний защитник, чей контракт с «Монреалем» истекает в конце нынешнего сезона.

Марков выступал за сборную России на Играх 2006, 2010 и 2014 годов. В составе национальной команды он завоевал золото чемпионата мира — 2008 и бронзу мировых первенств 2005 и 2007 годов.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года. Это решение раскритиковали многие ведущие игроки лиги. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заявили во вторник, что намерены сыграть на Играх вне зависимости от решения НХЛ. В среду председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что ФХР планирует вернуть игроков с истекающими контрактами с клубами НХЛ в Россию.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Еще 7 новостей  Все новости
6 апреля

Глава Федерации футбола США: подготовка к ЧМ-2018 движется в правильном направлении

"Вашингтон" второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Кикнадзе: российскому ТВ не приходится надеяться на государство в вопросе телеправ на ЧМ