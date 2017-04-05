Каменский: Немногие поддержат позицию Овечкина по Олимпиаде

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— Как лично вы восприняли позицию Национальной хоккейной лиги по Олимпиаде-2018?

— Думаю, надо стараться пересмотреть это решение, потому что, наверное, каждый игрок НХЛ, КХЛ и вообще во всем мире хочет сыграть на Олимпиаде. Кто должен выступить инициатором? Все вместе — и хоккеисты, и Международный олимпийский комитет, и Международная федерация хоккея, и вся хоккейная общественность. Нужно надавить на НХЛ.

Насколько вероятно, что отдельные игроки смогут принять участие в Играх, будет зависеть от хозяев клубов. Думаю, есть определенный регламент, по которому, наверное, нельзя уезжать, потому что в противном случае могут быть наложены санкции на контракт игрока или предусмотрены какие-то штрафы. Поэтому и говорю, что сыграть на Олимпиаде хотят все, но есть ли у них такая возможность, вопрос.

— Многие ли звезды поддержат Александра Овечкина, который, несмотря ни на какие преграды, стремится поехать на Олимпиаду?

— Думаю, что такой позиции, как у Овечкина, который твердо намерен поехать на Олимпиаду в любом случае, будут придерживаться не многие звездные хоккеисты. Одно дело европейцы, другое — канадцы. Они, например, уже выигрывали соревнования. Все-таки у людей в разных странах разная ментальность, и про всех говорить было бы неправильно.

Вообще, по отзывам и по разговорам я могу сделать вывод, что сыграть на Олимпиаде хотят многие. Думаю, они приложат все силы, чтобы поехать на Игры.

— А если владельцы не будут против участия своих игроков в Олимпиаде, лига сможет изменить решение?

— Что касается перспектив выступить отдельных игроков, которых будут готовы отпустить клубы, сложно сказать, может ли лига запретить им участие. Надо читать регламент. Думаю, это будет зависеть от того, каким получится соотношение владельцев клубов, готовых отпустить своих игроков, с теми хозяевами, которые не захотят отпускать хоккеистов. Если первых будет больше, тогда, наверное, они смогут «продавить» право игроков участвовать в Олимпиаде.

— Могут ли владельцы клубов «продавить» решение о допуске игроков до Олимпиады?

— Наверное, этот вопрос будет выноситься на какое-то собрание или совет владельцев клубов, и уже там он будет решаться. Лига ведь и держится за счет того, что прислушивается к мнению комитета владельцев клубов.

Вообще владельцы клубов занимаются бизнесом, поэтому у них не очень много мотивации отпускать звездных хоккеистов, которые приносят им доход.

В отдельных случаях на их мнение могут повлиять личные отношения с игроками и они пойдут на уступки, но тут вопрос индивидуальный — надо садиться и разговаривать друг с другом лично.

Не забывайте, что на Олимпиаде кто-то из хоккеистов может получить травму, а это дополнительные расходы, страховка. Кроме того, есть профсоюз игроков, и неизвестно, как он отреагирует на происходящее. Поэтому добиться разрешения выступить на Олимпиаде для отдельных игроков будет тяжело, но в принципе возможно.

— Владельцы клубов не очень заинтересованы в том, чтобы их игроки выступили на Олимпиаде?

— Стоит учитывать, что они теряют большие деньги, когда хоккеисты отъезжают в разгар сезона. Тем более, Олимпиада проходит в такое время, когда в Северной Америке из спорта идут только хоккейный и баскетбольный сезон.

В этот период хозяева зарабатывают большие деньги, конечно, им нужно, чтобы в их командах играли звезды, а зрители заполняли трибуны. Владельцы клубов больше занимаются бизнесом, чем хоккеем, спортивной составляющей занимаются хоккейные люди, поэтому в данном вопросе нужно принять совместное решение.

— Насколько серьезно обеднит Олимпиаду неучастие энхаэловцев?

— Думаю, не сильно, поскольку Олимпиада — это очень масштабное событие для всего мира, плюс появится шанс у молодых игроков зарекомендовать себя. Думаю, внимание НХЛ к турниру все равно будет высоким, ведь те игроки, которые будут участвовать, получат хорошие перспективы на будущее.

И потом, выиграть Олимпиаду… Олимпийский чемпион — это большое звание, которое присваивается на всю жизнь. Не бывает бывших олимпийских чемпионов, поэтому интерес будет огромный.

Да, возможно, уровень хоккея без энхаэловцев будет пониже, но интерес и накал страстей останутся.

— Для сборной России это решение может стать преимуществом?

— Да, потому что КХЛ считается второй лигой мира после НХЛ, у нас лучшие игроки, поэтому, естественно, в случае отказа от участия в Олимпиаде игроков НХЛ у нас будет преимущество.

В НХЛ ведь играет и много европейских хоккеистов, а у них в целом не такие большие линии, как у нас в КХЛ, и не такой уровень игры,

поэтому им будет тяжелее собрать сборную, которая сможет противостоять нашей.

Стоит ли в свете последних событий ожидать летом в КХЛ игроков, не имеющих контрактов с заокеанскими командами? В данном случае все будет зависеть от перспектив отдельных игроков в НХЛ. Если у него огромные перспективы на будущее и хорошие возможности подписать большой контракт, думаю, игрок должен выбирать сам, а если у возрастного игрока заканчивается контракт, а большой перспективы его переподписать нет, тогда он, конечно, может вернуться.

Это индивидуальный вопрос, а ответ на него зависит от того, где спортсмен себя видит — в НХЛ, КХЛ или где-то еще. Но в целом возможность возвращения летом в КХЛ некоторых игроков, конечно, есть.

— Есть ли какие-то действия, которые необходимо предпринять ФХР для того, чтобы энхаэловцы все же поехали на Олимпиаду?

— Думаю, все хоккейные федерации заинтересованы в том, чтобы НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду, и ФХР тут не исключение.

Поэтому для того, чтобы турнир на Олимпиаде был самым интересным и значимым, мы должны работать со всеми федерациями и ИИХФ. В принципе, на зимней Олимпиаде единственный игровой вид спорта — это хоккей. Естественно, хоккейный финал в последний день — самый большой праздник всего турнира. Поэтому мы все должны стараться убедить НХЛ изменить решение, чтобы все игроки поехали на Олимпиаду.