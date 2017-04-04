Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29305343/
4 апреля 2017, 10:27 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Лундквист: Неучастие хоккеистов НХЛ в ОИ-2018 — большое разочарование для игроков

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист считает, что больше всего от неучастия хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2018 года потеряют сами игроки. Об этом голкипер написал в своем Twitter.

НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, из-за чего хоккеисты лиги не смогут выступить на Олимпиаде.

«Разочаровывающие новости, НХЛ не станет частью Олимпиады-2018, — написал Лундквист. — Огромные возможности для продвижения игры на самом большом рынке упущены. Но наиболее разочаровывающе это для игроков, которые не смогут стать частью самого особенного приключения в спорте».

Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года в составе сборной Швеции. Он также принимал участие в Олимпиаде в Ванкувере (пятое место) и Сочи, где завоевал серебряную медаль.

Сборная Швеции
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

«Оттава» не отпустит защитника Карлссона на ОИ-2018, если IIHF и НХЛ не договорятся

«Оттава» не отпустит защитника Карлссона на ОИ-2018, если IIHF и НХЛ не договорятся

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник заявил, что не отпустит капитана своей команды шведа Эрика Карлссона на Олимпийские игры 2018 года, если лига не сможет договориться об участии всех игроков НХЛ. Слова владельца приводит канадская газета Ottawa Citizen.
Все новости
4 апреля

Федерация хоккея России уважает решение НХЛ о недопуске игроков на ОИ-2018

Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

Комбаров: "Спартаку" психологически тяжелее играть матчи РФПЛ после конкурентов