Лундквист: Неучастие хоккеистов НХЛ в ОИ-2018 — большое разочарование для игроков
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист считает, что больше всего от неучастия хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2018 года потеряют сами игроки. Об этом голкипер написал в своем Twitter.
НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18,
«Разочаровывающие новости, НХЛ не станет частью Олимпиады-2018, — написал Лундквист. — Огромные возможности для продвижения игры на самом большом рынке упущены. Но наиболее разочаровывающе это для игроков, которые не смогут стать частью самого особенного приключения в спорте».
Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года в составе сборной Швеции. Он также принимал участие в Олимпиаде в Ванкувере (пятое место) и Сочи, где завоевал серебряную медаль.
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