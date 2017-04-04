НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, из-за чего хоккеисты лиги не смогут выступить на Олимпиаде.

«Разочаровывающие новости, НХЛ не станет частью Олимпиады-2018, — написал Лундквист. — Огромные возможности для продвижения игры на самом большом рынке упущены. Но наиболее разочаровывающе это для игроков, которые не смогут стать частью самого особенного приключения в спорте».

Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года в составе сборной Швеции. Он также принимал участие в Олимпиаде в Ванкувере (пятое место) и Сочи, где завоевал серебряную медаль.