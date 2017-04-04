Вице-президент IIHF: Мы сделали все для участия игроков НХЛ в ОИ, но этого оказалось мало
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) сделала все возможное для участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, но этого оказалось недостаточно для положительного решения лиги. Об этом ТАСС заявил
вице-президент IIHF Калерво Куммола.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх.
«IIHF сделала все, что могла для участия игроков из НХЛ в Олимпиаде, но этого оказалось недостаточно. Конечно, это потеря для олимпийского турнира. Надеюсь, что удастся договориться в будущем. Мы продолжим переговоры с НХЛ, вероятно, через год после Игр-2018, но сейчас рано обсуждать конкретику», — сказал Куммола.
НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.
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