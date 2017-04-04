Вице-президент IIHF: Мы сделали все для участия игроков НХЛ в ОИ, но этого оказалось мало

В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх.

«IIHF сделала все, что могла для участия игроков из НХЛ в Олимпиаде, но этого оказалось недостаточно. Конечно, это потеря для олимпийского турнира. Надеюсь, что удастся договориться в будущем. Мы продолжим переговоры с НХЛ, вероятно, через год после Игр-2018, но сейчас рано обсуждать конкретику», — сказал Куммола.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.