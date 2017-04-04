Организаторы Олимпиады продолжают надеяться на участие игроков НХЛ в Играх
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады 2018 года продолжают надеяться, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в Играх в Южной Корее. Слова
пресс-секретаря Нэнси Пак приводит портал Sportsnet.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат в сезоне-2017/18 на период Олимпиады. Это означает, что хоккеисты лиги впервые с 1994 года не примут участия в Играх.
По мнению организаторов, несмотря на категоричность заявления НХЛ, еще остается время для «содержательных дискуссий» между лигой, профсоюзом игроков НХЛ, Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК).
По словам Пак, организаторы надеются, что «решение будет найдено до 2018 года».
НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.
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