Глава правления федерации: Решение НХЛ не изменит подготовку сборной Канады к ОИ
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Решение НХЛ об отказе от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане не изменит подготовку сборной Канады к турниру, у федерации был разработан альтернативный план, заявил председатель правления Федерации хоккея Канады Том Ренни.
В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Ранее первый
«Сегодняшнее заявление НХЛ — это не то, на что мы надеялись, потому что в конечном итоге мы хотим увидеть на Олимпиаде противостояние лучших игроков мира. Для сборной Канады это значит участие игроков из НХЛ. Это решение не изменит нашу подготовку — у нас были разработаны оба плана — “А” и “B”, и мы будем готовы двигаться вперед», — приводит заявление Ренни журналист AP Стивен Уинно в своем микроблоге в Twitter.
«Тем не менее, в следующем месяце у нас в приоритете чемпионат мира 2017 года, и мы будем готовы начать выполнение нашего резервного плана после этого турнира», — отметил Ренни.
Сборная Канады по хоккею девять раз побеждала на Олимпийских играх и является чемпионом двух последних Олимпиад.
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