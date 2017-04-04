Глава правления федерации: Решение НХЛ не изменит подготовку сборной Канады к ОИ

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил «Р-Спорт», что решение НХЛ не стало неожиданностью, организация была к нему готова и последние два года вела работу с учетом вероятности запрета игрокам из НХЛ участвовать в олимпийском турнире.

«Сегодняшнее заявление НХЛ — это не то, на что мы надеялись, потому что в конечном итоге мы хотим увидеть на Олимпиаде противостояние лучших игроков мира. Для сборной Канады это значит участие игроков из НХЛ. Это решение не изменит нашу подготовку — у нас были разработаны оба плана — “А” и “B”, и мы будем готовы двигаться вперед», — приводит заявление Ренни журналист AP Стивен Уинно в своем микроблоге в Twitter.

«Тем не менее, в следующем месяце у нас в приоритете чемпионат мира 2017 года, и мы будем готовы начать выполнение нашего резервного плана после этого турнира», — отметил Ренни.

Сборная Канады по хоккею девять раз побеждала на Олимпийских играх и является чемпионом двух последних Олимпиад.