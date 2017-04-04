Огреан: USA Hockey уважает решение НХЛ и рассчитывает на ОИ-2018 побороться за медаль

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Кроме того, сообщалось, что НХЛ направила командам лиги поручение не обсуждать с игроками возможность их индивидуального допуска до турнира.

«Мы знали, что в течение многих месяцев это могло произойти, и, безусловно, уважаем решение НХЛ. Хорошая новость заключается в том, что благодаря нашим усилиям в течение многих лет наш игровой фонд глубок как никогда, и мы всецело ожидаем выставить команду, которая будет играть за медаль», — сказал Огреан, чьи слова приводит NBC.