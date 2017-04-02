Фазель: МОК в будущем будет покрывать расходы на участие спортсменов из лиг в ОИ
МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в дальнейшем должен будет покрывать расходы на участие спортсменов из профессиональных лиг в Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал член МОК, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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IIHF объявила, что сама оплатит транспортировку, страховку и проживание игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, если НХЛ отпустит хоккеистов на Игры. МОК ранее отказался возмещать эти же расходы, также как и делиться с НХЛ вырученными средствами от телеправ на показ олимпийских соревнований.
«По поводу распределения средств от
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