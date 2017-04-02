Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29285013/
2 апреля 2017, 14:44 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Фазель: МОК в будущем будет покрывать расходы на участие спортсменов из лиг в ОИ

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в дальнейшем должен будет покрывать расходы на участие спортсменов из профессиональных лиг в Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал член МОК, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

IIHF объявила что сама оплатит транспортировку страховку и проживание игроков НХЛ на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане если НХЛ отпустит хоккеистов на Игры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

IIHF объявила, что сама оплатит транспортировку, страховку и проживание игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, если НХЛ отпустит хоккеистов на Игры. МОК ранее отказался возмещать эти же расходы, также как и делиться с НХЛ вырученными средствами от телеправ на показ олимпийских соревнований.

«По поводу распределения средств от топ-спонсоров, ТВ, то наша позиция верная — МОК не готов открывать “ящик Пандоры”. Если он будет открыт, то доходы пойдут к профессиональным лигам, — сказал Фазель. — С другой стороны, считаю, что в дальнейшем МОК должен покрывать такие расходы для участия спортсменов из профессиональных лиг, включая теннисистов, баскетболистов, гольфистов, поскольку они не такие большие для бюджета МОК. Сейчас такого не будет, но я уверен, что МОК займется этим вопросом в будущем».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Фазель: IIHF хочет получить ответ по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 до конца апреля

Фазель: IIHF хочет получить ответ по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 до конца апреля

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) хочет, чтобы решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году было объявлено как минимум до конца апреля. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
Еще 7 новостей  Все новости
2 апреля

Соревнования с участием Медведевой стали самыми посещаемыми на ЧМ по фигурному катанию

Фазель: IIHF хочет получить ответ по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 до конца апреля

Гребная гонка Оксфорд-Кембридж состоится, несмотря на найденную возле старта бомбу