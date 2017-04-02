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2 апреля 2017, 14:26 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Фазель: IIHF хочет получить ответ по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 до конца апреля

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) хочет, чтобы решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году было объявлено как минимум до конца апреля. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее канадский телеканал Sportsnet сообщил что НХЛ может объявить о своем решении в течение 10 дней то есть до старта <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Ранее канадский телеканал Sportsnet сообщил, что НХЛ может объявить о своем решении в течение 10 дней, то есть до старта плей-офф.

«Мы находимся в стадии обсуждения с федерациями, включая ФХР (Федерацией хоккея России). Нам бы хотелось, чтобы решение было вынесено до конца апреля. Я нахожусь в контакте с НХЛ и НХЛПА (профсоюз игроков НХЛ), — сказал Фазель. — Не знаю, когда они сами решат, но нам хотелось бы, чтобы это было до конца апреля: если точнее, в период с 15 апреля по конец месяца».

«IIHF сделала свою домашнюю работу. Мы готовы сделать все то же, что было в Ванкувере и Сочи — я имею в виду покрытие расходов на транспортировку, страховку, расходы на проживание. Наша позиция не изменилась, и шайба сейчас возвращается к НХЛ и НХЛПА», — добавил он.
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МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) в дальнейшем должен будет покрывать расходы на участие спортсменов из профессиональных лиг в Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал член МОК, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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