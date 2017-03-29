Анатолий Голышев: На лед я встал в два года и восемь месяцев

Лидером атак наших олимпийцев должен стать 22-летний форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. В эксклюзивном интервью «Советском спорту он рассказал о своем детстве, юношеских приключениях, планах на НХЛ и дал прогноз на финал Кубка Гагарина.

«НАДЕЮСЬ СЫГРАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

— Анатолий, как оцениваете этот сезон? Не все получалось в «Автомобилисте», но при этом вы часто получали вызовы в сборную России…

— Если бы их не было, то, скорее всего, я мог бы отметить сезон как отрицательный. Хотя почему в сборной удается показывать результат, а в «Автомобилисте» не складывалось в этом чемпионате, и сам не знаю. Играм и в сборной, и в клубе я отдаюсь полностью на 100 процентов. А вообще в сборной у нас все только начинается. Сейчас сложный этап подготовки к чемпионату мира, очень большая конкуренция. Трудно будет попасть в состав, но это только заряжает на работу. Это вызов и стимул к развитию. Надеюсь, что все докажу, пробьюсь в команду, и сезон тогда буду оценивать уже после чемпионата мира.

— На этапах Евротура игроков ставили в пятерки в основном по клубному принципу. У вас же была тройка нападения Капризов — Ткачев — Голышев. Вы все из разных команд, но за короткое время научились понимать друг друга и показали хорошую игру…

— Мы сразу нашли общий язык. Нас уже на первой тренировке поставили вместе. Сначала где-то что-то не получалось, и мы подшучивали друг над другом: «Оставим голы на матч, там будем забивать!». И в Вове (Такчеве — Прим. ред.), и в Кирилле (Капризове — Прим. ред.) я уверен — они уже большие мастера. И все у нас сложилось, нашли взаимопонимание.

— Сколько вам было лет, когда вы впервые познакомились с хоккеем?

— Меня на него привели в 2 года и 8 месяцев.

— Так рано? Это вообще возможно?

— Я сам не знаю больше таких случаев. Одного парня только, который в 2 года 9 месяцев встал на коньки. У меня семья спортивная. Папа раньше занимался хоккеем, был детским тренером. Старший брат тоже играл, сейчас — судья.

— И когда вас на несколько игр отправили в ВХЛ в «Спутник», то на одном из матчей работал именно он. Как игралось под зорким глазом брата? Не подсуживал вам?

— Нет. Он мне позвонил накануне и сообщил, что должен нас судить. Спрашивал, не отказаться ли ему? Но я сказал: «Если никто против не будет, то суди. Это же твоя работа». Потом после игры увиделись, пообщались….

«ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ СБЕГАЛИ ПО СВЯЗАННЫМ В ВЕРЕВКУ ПОКРЫВАЛАМ»

— Начинали вы в школе «Молота» в Перми. А как оказались в Екатеринбурге?

— Уже лет с 12-ти много клубов выходили на меня и отца и звали к себе. Причем среди них были и топовые команды. У меня, конечно же, голова закружилась. Думал «Надо ехать! Такие клуб хорошие!» Но мой тренер Сергей Александрович Карташов твердо заявил, что сам скажет, когда и куда мне ехать. Поэтому я остался и ждал. Получился вариант с «Автомобилистом». Не без помощи Александра Гулявцева, очень хорошего знакомого моей семьи. И в 15 лет я оказался в Екатеринбурге. Жил сначала в общежитии училища олимпийского резерва. Потом, когда попал в молодежную команду, уже сам снимал квартиру.

— Наверняка время, прожитое в общежитии, оставило много ярких воспоминаний…

— Частенько нас хотели просто выгнать! Сейчас я понимаю, что временами вел себя неправильно. Но тогда молодые, горячие были! Мы с друзьями были понаглее, чем остальные ребята. Например, вход в общежитие был открыт до 23 часов, а мы и позже вернуться могли. И выйти после отбоя….

— А как выйти? Я, например, в летних лагерях решала этот вопрос с помощью окна, но у нас первый этаж был…

— У меня третий, но это не останавливало. У нас там такой путь был! Связанные в веревку покрывала для таких случаев всегда заготовленные лежали! Привязывали их к кровати и спускались — сначала по покрывалам, потом по решетке. Сам я несколько раз так спускался. Сейчас в общежитии видеокамеры поставили. Наверное, после наших «подвигов»!

— Заглядываете туда иногда?

— Поддерживаю общение. И с воспитателями виделись. Говорят, что без нас тихо и скучно стало. Да и мы с женой недалеко уехали — буквально в километре от училища квартира. Каждый день проезжаем мимо.

— С женой там же познакомились?

— Да. Она из Челябинска, плаванием занималась. Сначала просто дружили, а потом стали жить вместе.

— Сейчас вы уже молодой отец. Изменилось, что-то в жизни с появлением сына? Хоккеистом станет?

— Я стал взрослее. Ребенок — это большая ответственность. Еще не задумывались, будет он хоккеистом или нет. В день, когда ему исполнилось полгода, я впервые взял его с собой на лед. Ему понравилось. Конечно, у него будет перед глазами отец-хоккеист как пример. Но пока не знаем, когда будем на коньки его ставить. Свободное время стараюсь проводить дома, помогать жене с ребенком. Хотя она сама большая молодец, справляется. Но я могу и поиграть, и покормить, и спать уложить.

«В НХЛ НУЖНО ЕХАТЬ ГОТОВЫМ МАСТЕРОМ»

— На драфте-2016 вас выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ собираетесь?

— Да. Но у меня еще на два года контракт с «Автомобилистом». Планирую летом побывать в Нью-Йорке, познакомиться со всей структурой клуба. Это интересно для меня. Надеюсь, что получится полететь вместе с семьей на неделю-две.

— На лед выйти удастся?

— Даже коньки брать с собой не буду! Во-первых, отпуск. Во-вторых, сейчас регламент все равно не позволяет.

— Со знакомыми ребятами из НХЛ не советовались?

— Нет. Да и рано об этом пока говорить. Туда надо ехать готовым мастером. У меня еще много работы впереди. Но есть цель, есть мечта. Поэтому буду стараться.

— Что хотелось бы подтянуть?

— Во всех компонентах хочется добавить. Например, в «Автомобилисте» я совсем не играю в меньшинстве. Ни разу не выходил! Я всегда хотел уметь защищаться в такой ситуации. В сборной я выхожу в меньшинстве и, вроде, все получается….

— Еще читала, что тренеры из НХЛ вам дают какие-то советы касательно игры. О чем обычно говорят?

— Не только тренеры, но и генеральный менеджер, скауты общаются со мной через одного человека. После игры могут сказать, что нужно чаще бросать, больше агрессии проявлять. И про мой случай с Недоростом (в январе во время матча со «Слованом» Голышев провел силовой прием с нарушением правил против Вацлава Недороста), за который я получил большой штраф, они сказали, что им как раз это и нужно, что все было по правилам. Но у нас в России это не так воспринимается.