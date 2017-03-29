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29 марта 2017, 14:42 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Хоккеист СЮ Воробьев во время работы в сборной РФ не думает, где продолжит карьеру

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард олимпийской сборной России по хоккею и уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев заявил агентству «Р-Спорт», что во время работы в национальной команде не думает о том, где продолжит карьеру.

Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Контракт Воробьева с «Салаватом» истекает 30 апреля. Игрок, которому в январе исполнилось 20 лет, выбран клубом НХЛ «Филадельфия» на драфте 2015 года.

«Если честно, еще сам не думал, не решал, где продолжу карьеру. Когда приходит вызов в сборную, ты отвлекаешься от клубных дел. Сейчас стараюсь показать себя в национальной команде, а о будущем буду думать уже после. К тому же у меня контракт до 30 апреля с «Салаватом», — сказал Воробьев.

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